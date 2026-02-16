banner1266
Bilgi evi öğrencileri ve velileri akran zorbalığına karşı bilinçlendi

Çayırova Belediyesi’nin bilgi evlerinde eğitim gören sekizinci sınıf öğrencileri ve velileri, geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleştirilen Akran Zorbalığı ve Sınav Kaygısı Semineri’nde, bu alanda bilinçlendi.

16 Şubat 2026 Pazartesi 17:33

 Eğitimin en büyük destekçisi olan bu alanda önemli çalışmalara imza atan Çayırova Belediyesi, düzenlediği seminerlerle de öğrenci ve velilerin bilinçlenmesine yönelik faaliyetler gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda başlayan seminerlerin en sonuncusu, geçtiğimiz Cumartesi günü, Çayırova Belediyesi Kültür Salonu’nda yapıldı. Psikolog Büşra Çulhacıoğlu’nun gerçekleştirdiği Akran Zorbalığı ve Sınav Kaygısı Semineri’nde, bilgi evi öğrencileri ve velileri, bu alanda bilgilendi. Son yıllarda artan akran zorbalığına karşı eğitim alan bilgi evi öğrencileri, daha sonra da yaklaşan sınav sürecinde yaşadıkları kaygılara dair de bilinçlendi.

 

“RUHSAL VE SOSYAL GELİŞİMİ ÖNEMSİYORUZ”

Konu hakkında Çayırova Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Çayırova Belediyesi olarak öğrencilerimizin sadece akademik başarısını değil, ruhsal ve sosyal gelişimini de önemsiyoruz. Bu kapsamda; Akran Zorbalığı, Sınav Kaygısı konularında değerli katkılarıyla Psikolog Büşra Çulhacıoğlu’nu öğrencilerimiz ve velilerimizle buluşturduk. Güçlü bireyler, bilinçli ailelerle yetişir. Bilgievlerinde sadece ders değil, hayat öğrenilir” denildi.

