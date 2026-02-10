banner1266
İLÇE HABERLERİ:
ÇAK-TİM, afet farkındalık eğitimlerini sürdürüyor

Çayırova Belediyesi Arama Kurtarma Timi (ÇAK-TİM), ilçe genelindeki okullarda afet farkındalık eğitimlerine tüm hızıyla devam ediyor.

10 Şubat 2026 Salı 15:13

 6 Şubat depremlerinde yaptıkları arama kurtarma çalışmalarıyla birlikte büyük takdir toplayan ve geçtiğimiz yıldan bu yana Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde ilçedeki tüm okullarda afet farkındalık eğitimi gerçekleştiren ÇAK-TİM, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Afetlere karşı bilinçli toplum oluşturmak amacıyla ilçedeki öğrencilere eğitim veren ÇAK-TİM, bu yıl da ortaokullarda deprem farkındalık eğitimleri gerçekleştiriyor. İlk olarak sunum daha sonrasında pratik eğitimle devam eden çalışmalarda son olarak Yenimahalle Ortaokulu öğrencileri, depreme karşı bilinçlendi.

 

ÖNCE TEORİK, SONRA PRATİK

ÇAK-TİM ekip lideri Hüseyin Narman’ın gerçekleştirdiği eğitimlerde ilk olarak Yenimahalle İlkokulu öğrencilerine deprem öncesi, deprem sırasında ve deprem sonrasında yapılması gerekenlere ilişkin teorik eğitim verildi. Daha sonra ise alınan teorik eğitim, pratiğe döküldü ve öğrenciler tatbikat yaptı. Afet farkındalık çalışmalarının yıl boyu ilçedeki ortaokullarda devam edeceği belirtilirken, konu hakkında Çayırova Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Belediyemizin ÇAK-TİM ekibi tarafından Yenimahalle Ortaokulu'nda öğrencilerimize afet ve farkındalık eğitimleri verildi. Öğrencilerimiz afetlere karşı bilinçlenerek doğru davranışları öğrenme fırsatı buldu” denildi.

