“KOÜ Umuttepe Cami ve Otopark Projesi” tüm hızıyla sürüyor; Otoparkın ilk katı hizmete alındı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Umuttepe bölgesinde otopark sorununa kalıcı çözüm getirmesi amacıyla planladığı “KOÜ Umuttepe Cami ve Otopark Projesi’nin” 188 araçlık ilk katı hizmete alındı.

10 Şubat 2026 Salı 14:21

 OTOPARKIN İLK ETABI TAMAMLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Umuttepe Kampüsü’nde projelendirilen cami ve otopark kompleksinin ilk etabı tamamlandı. Toplam 477 araç kapasiteli otoparkın 188 araçlık ilk katı kullanıma sunulurken, ikinci katın yapım çalışmaları ise devam ediyor. 5 bin kişilik ibadet kapasitesine sahip cami ve otopark projesinde betonarme imalatlar hız kesmeden sürüyor.

 

20 BİN METREKARELİK DEV PROJE

Toplam 20 bin metrekare alan üzerine yapılan cami ve otopark projesi; 3 bin kapalı ve 2 bin açık olmak üzere toplam 5 bin kişilik kapasiteye sahip olacak. Proje kapsamında iksa ve fore kazık zemin iyileştirme çalışmaları, A ve B blok temel imalatları ile A blok 3. bodrum kat kaba inşaat işleri tamamlandı.

 

İKİNCİ KATI BU AY HİZMETE ALINACAK

Proje kapsamında 374 araç kapasiteli kapalı otopark ve 103 araç kapasiteli açık otopark olmak üzere toplam 477 araçlık park alanı oluşturuluyor. Kompleks içerisinde engelli vatandaşlar için 15’i kapalı, 4’ü açık olmak üzere 19 özel park alanı da yer alıyor. İlk katı hizmete giren otoparkın ikinci katının ise şubat ayı içerisinde açılması planlanıyor.

 

6 KATLI SOSYAL YAŞAM MERKEZİ

“KOÜ Umuttepe Cami ve Otopark Projesi” yalnızca ibadet alanı değil, aynı zamanda sosyal yaşam alanı olarak da tasarlandı. 4 bin 600 metrekarelik bodrum katta yemekhane ve WC’ler bulunurken, zemin katta ise şadırvan yer alıyor. Betonarme yapı olarak inşa edilen cami; 3 bodrum kat, zemin kat ve 2 normal kat olmak üzere toplam 6 kattan oluşuyor.

