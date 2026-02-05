Kandıra Protokolünden Kocaeli’ye Ziyaret

Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkanı Erol Ölmez ve Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Sefa Çetin, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgül ve Adli Yargı Komisyon Başkanı Kamil Kaya’yı makamlarında ziyaret etti. İlçedeki idari ve adli çalışmaların eş güdüm içerisinde yürütülmesi amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, kurumsal iş birliğinin önemi vurgulandı.

Yargı ve Yerel Yönetim Bir Arada

Ziyaret kapsamında ilk durak Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı oldu. Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkanı Erol Ölmez ve Kandıra Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Sefa Çetin, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgül ile bir araya gelerek bir süre görüştü. Ardından Kocaeli Adli Yargı Komisyon Başkanı Kamil Kaya’yı makamında ziyaret eden heyet, yargı mensuplarıyla fikir alışverişinde bulundu.

"Nazik Ev Sahiplikleri İçin Teşekkür Ederiz"

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, Kocaeli’deki üst düzey yargı temsilcileriyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını belirterek nazik ev sahiplikleri için teşekkür etti.