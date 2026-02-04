Gergerlioğlu: “Körfez Üvey Evlat Değil, Halkın Sesini Duyun“

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Körfez ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sağlık, ulaşım ve ekonomik sorunları yerinde inceledi, yetkililere sert uyarılarda bulundu.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Körfez ilçesinde Tuğrul ve Ağadere caddelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi, ilçenin kronikleşen sorunlarını yerinde inceledi. Gergerlioğlu, "Binlerce insanın yaşadığı Körfez’de doğum yapacak hastane yok. Körfez adeta kaderine terk edilmiş" sözleriyle yetkililere yüklenirken, esnafın ekonomik darboğazını ve kurumsallaşma eksikliğini de gündeme taşıdı.





Bir işletme sahibinin şikâyetini aktaran Gergerlioğlu, "Esnafımız, ilçe değil neredeyse bir mahalle durumuna düştük. Kurumsal mağazaların eksikliği, kamu binalarının bölgeden uzaklığı ticari hayatı bitirme noktasına getirmiş. Esnaf kan ağlıyor" dedi.

Körfez ve Derince ilçelerindeki sağlık hizmetlerinin yetersizliğine dikkat çeken Gergerlioğlu, özellikle hamile kadınların yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi: "Körfez ve Derince gibi devasa ilçelerde kamu hastanelerinde doğum yaptırılmıyor. Hamile bir vatandaş, 'Doğum başlarsa Şehir Hastanesi'ne yetişene kadar başıma ne gelir bilmiyorum' diyor. Kalp krizi geçiren, acil müdahale bekleyen hastalar yollarda perişan oluyor."





Gergerlioğlu, Körfez Devlet Hastanesi inşaatının yıllardır tamamlanamadığını, işsizlik sorununu ve gençlerin sosyal çöküşünü de gündeme taşıdı. "Gençler uyuşturucu ve bahis oyunları gibi kötü alışkanlıkların pençesine düşüyor, aileler büyük endişe duyuyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Körfez’in ulaşım sorununa dikkat çeken Gergerlioğlu, "Bir otogar terminaline ihtiyaç var. Artvinlisinden Vanlısına kadar Türkiye'nin her yerinden göç alan bu dinamik ilçe, hak ettiği hizmetin zerresini alamıyor. Bu sorunlar çözülene kadar Körfez halkının sesi olmaya devam edeceğiz. Körfez üvey evlat değildir!" dedi.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek