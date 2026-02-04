banner1255
EĞİTİM:
Yazar Alev Alatlı, adını taşıyan kütüphanede anıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türk düşünce dünyasına önemli katkılar sunan yazar Alev Alatlı için anlamlı bir anma programı düzenledi. İzmit Millet Bahçesi içerisinde yer alan ve Alev Alatlı’nın adını taşıyan kütüphane bu kez gençleri fikir dünyasının derinliğiyle buluşturdu.

04 Şubat 2026 Çarşamba 12:15

 GENÇLER, ALEV ALATLI’NIN FİKİR DÜNYASINI KEŞFETTİ

Alev Alatlı’nın düşünce dünyasını, entelektüel mirasını ve Türk düşünce hayatına kazandırdıklarını anmak amacıyla gerçekleştirilen program yoğun katılımla gerçekleşti. Prof. Dr. Bahtiyar Arslan’ın söyleşisiyle başlayan etkinlikte; Alev Alatlı’nın eserlerinde öne çıkan akıl, adalet, medeniyet tasavvuru, Doğu-Batı ilişkileri ve entelektüel sorumluluk kavramları ele alındı. Katılımcı gençler, Alev Alatlı’nın fikirlerinin günümüz toplumsal ve kültürel meselelerine sunduğu perspektifleri yakından tanıma imkânı buldu.

 

“KÜTÜPHANELER, ÇOK KIYMETLİ MEKÂNLAR”

Söyleşide Alev Alatlı’ya verdiği değeri ve düşüncelerine itibarını dile getiren Prof. Dr. Bahtiyar Arslan, kütüphanelerin geçmişten bugüne geçirdiği dönüşüme de dikkat çekti. Arslan, “Bizim zamanımızda kütüphaneler korkarak girdiğimiz, çatık kaşlı abilerin, ablaların olduğu yerlerdi. Sadece belli başlı ansiklopedilerden faydalanabilirdik. Hep ‘sus’ işaretleri olurdu, sayfaları çevirirken bile çekinirdik. Bugün ise gençler için son derece güzel imkânlar sunan, çay ikram edilen ve zaman geçirdikleri çok kıymetli mekânlar var. Tıpkı Alev Alatlı Kütüphanesi gibi” ifadelerini kullandı. Arslan konuşmasının son bölümünde, “Memleketin birçok vicdani ve kültürel meselesine kafa yorduğu için Alev Alatlı’ya teşekkür ediyorum” diyerek Alatlı’ya duyduğu minneti dile getirdi.

 

GENÇLERLİN SORULARI YANITLANDI

Bu anlamlı günde gençlerle buluşan Prof. Dr. Bahtiyar Arslan söyleşisinin ardından soru-cevap oturumunda, gençlerin merak ettikleri soruları yanıtlayarak onların düşünce dünyasına dair farklı bakış açıları kazandırdı. Program sonunda Kültür ve Sosyal İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından Prof. Dr. Aslan’a çiçek takdimi gerçekleştirildi. Samimi atmosferde geçen buluşma, gençlerin entelektüel dünyalarına ilham veren bir etkileşim alanı sundu. Ayrıca söyleşiyi dinlemeye gelen ziyaretçilere Alev Alatlı’nın sevilen kitaplarından “Yaseminler Tüter mi, Hala?” hediye edildi.

