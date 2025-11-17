banner1212
Kocaeli’de 18 Kasım’da İki Önemli Etkinlik Düzenlenecek

Kocaeli, 18 Kasım 2025 Salı günü girişimcilik ve sanayi dünyasını buluşturacak iki önemli programa ev sahipliği yapacak.

17 Kasım 2025 Pazartesi 23:03

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği ve GEN Türkiye koordinasyonuyla; Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ziraat Bankası, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Gebze Ticaret Odası ve Körfez Ticaret Odası’nın katkılarıyla düzenlenen G3 Forum Girişimcilik Zirvesi, “Zeka Çağında Üretimin Ekonomisi” temasıyla gerçekleşecek.
Etkinlik, TOBB Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla, 18 Kasım 2025 Salı günü Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi’nde yapılacak. Zirvenin açılış programı saat 13.00’te gerçekleştirilecek.

Aynı günün akşamında ise Kocaeli Sanayi Odası Sürdürülebilir Performans Ödülleri Töreni düzenlenecek. Tören, 18 Kasım 2025 Salı günü saat 19.00’da, Kocaeli Sanayi Odası’nın yeni hizmet binasında gerçekleştirilecek. Programa yine TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu katılacak.

