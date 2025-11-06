banner1208
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çayırova’da yol yenileme çalışmaları hızla sürüyor

Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yol yenileme çalışmalarına hız kazandırdı. 3 mahallede tamamlanan asfalt serim çalışmalarının ardından 5 sokağın yolları yenilendi.

Çayırova'da yol yenileme çalışmaları hızla sürüyor

06 Kasım 2025 Perşembe 09:36

 İlçe sakinlerinin daha konforlu ve daha rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlaması adına çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam eden Çayırova Belediyesi, Çayırova Mahallesi, Akse Mahallesi ve Atatürk Mahallesi’nde yolları yeniliyor. Bu bağlamda yapılan çalışmalar kapsamında Çayırova Mahallesi’nde 5206. ve 5212. Sokak’ta eski asfaltların kazınmasının ardından yeni asfalt serimi gerçekleştirildi ve yollarda oluşan deformeler yenilenerek giderilmiş oldu. İki sokakta yapılan çalışma kapsamında toplamda 450 ton asfalt kullanıldı.

 

“ÜSTYAPI ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR”

Çayırova Mahallesi’nde yapılan çalışmaların ardından Atatürk Mahallesi’ndeki 369. ve 346. Sokak’ta çalışmalarını sürdüren Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe sakinleri tarafından sıklıkla kullanılan iki sokakta da yenileme çalışmasını tamamlayarak, yolları daha konforlu hale getirdi. Fen İşleri Müdürlüğü’nün planlanan çalışmaları kapsamında Akse Mahallesi’nde yeni açılan ve PMT serimi gerçekleştirilen 456. Sokak’ta asfalt serimi de tamamlandı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Ulaşım kalitesini artırmak, vatandaşlarımıza daha konforlu ve güvenli yollar sunmak amacıyla üstyapı çalışmalarımız planlı şekilde devam etmektedir” dedi.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çayırova’da iki park daha yenileniyor Çayırova’da iki park daha yenileniyor
Çayırova Devlet Hastanesi’nin temel betonu dökülüyor Çayırova Devlet Hastanesi’nin temel betonu dökülüyor
Nurullah Genç, kitap günlerinin kapanışında okurlarıyla buluştu Nurullah Genç, kitap günlerinin kapanışında okurlarıyla...
Darıca Millet Bahçesi’nde temizlik seferberliği Darıca Millet Bahçesi’nde temizlik seferberliği
Youtuber Sertaç Abi, Çayırovalı sevenleriyle bir araya geldi Youtuber Sertaç Abi, Çayırovalı sevenleriyle bir...
Değirmendere sahiline yeni yaya geçiş köprüsü Değirmendere sahiline yeni yaya geçiş köprüsü
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Çayırova’da iki park daha yenileniyor
Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki iki parkı daha yenileyerek ilçe sakinlerinin...

Haberi Oku