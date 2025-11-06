Çayırova’da yol yenileme çalışmaları hızla sürüyor

İlçe sakinlerinin daha konforlu ve daha rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlaması adına çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam eden Çayırova Belediyesi, Çayırova Mahallesi, Akse Mahallesi ve Atatürk Mahallesi’nde yolları yeniliyor. Bu bağlamda yapılan çalışmalar kapsamında Çayırova Mahallesi’nde 5206. ve 5212. Sokak’ta eski asfaltların kazınmasının ardından yeni asfalt serimi gerçekleştirildi ve yollarda oluşan deformeler yenilenerek giderilmiş oldu. İki sokakta yapılan çalışma kapsamında toplamda 450 ton asfalt kullanıldı.

“ÜSTYAPI ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR”

Çayırova Mahallesi’nde yapılan çalışmaların ardından Atatürk Mahallesi’ndeki 369. ve 346. Sokak’ta çalışmalarını sürdüren Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe sakinleri tarafından sıklıkla kullanılan iki sokakta da yenileme çalışmasını tamamlayarak, yolları daha konforlu hale getirdi. Fen İşleri Müdürlüğü’nün planlanan çalışmaları kapsamında Akse Mahallesi’nde yeni açılan ve PMT serimi gerçekleştirilen 456. Sokak’ta asfalt serimi de tamamlandı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Ulaşım kalitesini artırmak, vatandaşlarımıza daha konforlu ve güvenli yollar sunmak amacıyla üstyapı çalışmalarımız planlı şekilde devam etmektedir” dedi.



(Ömer İLGEÇ)