GÜNDEM:
Gebze Gençlik Merkezi’nde Şehit Ailelerine Vefa KOŞYAZ’dan Bizim Ailemiz Programı

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Kocaeli Kadın Şairler ve Yazarlar Platformu (KOŞYAZ) tarafından Gebze Gençlik Merkezi’nde düzenlenen “Bizim Ailemiz” şehit ailelerine vefa toplantısı yoğun ilgi gördü; duygu dolu anlar yaşanan program Gebze Gazetesi tarafından canlı yayınlandı.

18 Aralık 2025 Perşembe 22:16

Gebze Gençlik Merkezi, anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Kocaeli Kadın Şairler ve Yazarlar Platformu (KOŞYAZ) tarafından organize edilen “Bizim Ailemiz – Şehit Ailelerine Vefa Toplantısı”, bölgeden geniş katılımla gerçekleşti. Program, Mustafapaşa Camii uzman imam hatibi İrfan Tatlı’nın duasıyla başladı.

KOŞYAZ Başkanı şair-yazar Hacer Alioğlu Yakuti, Aile Yılı kapsamında çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirterek, şehit aileleriyle bir araya gelmenin önemine değindi. Gebze Gençlik Merkezi Müdürü Köksal Turan ise aile yapısının güçlendirilmesi adına faaliyetlerin sürdüğünü ifade etti.

Canlı Yayın: https://www.facebook.com/share/v/1G3D1hwJ7M/?mibextid=wwXIfr

Canlı Yayın: https://www.facebook.com/share/v/17y2PwbZ7m/?mibextid=wwXIfr

Etkinlikte araştırmacı gazeteci ve belgesel yönetmeni İsmail Kahraman, aile sevgisi ve gençlik üzerine hazırladığı www.ailesevgisi.com sosyal sorumluluk projesini aktardı. Şairler, yazarlar ve şehit aileleri duygu dolu konuşmalar yaptı, şiirler okundu.

Canlı Yayın: https://www.facebook.com/share/v/1Bsr5QU6XQ/?mibextid=wwXIfr

Canlı Yayın: https://www.facebook.com/share/v/171cbojDBw/?mibextid=wwXIfr

Programın öne çıkan konuşmacılarından yazar Tahsin Bora, aile kurumunun toplumun temel yapı taşı olduğunu belirterek; sağlam aile yapısının devleti güçlendirdiğini, teknoloji ve ekonomik sıkıntıların aileyi zayıflattığını söyledi. Sevgi, saygı, adalet ve sabrın aileyi ayakta tutan temel unsurlar olduğuna dikkat çekti.

KOŞYAZ’ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik, toplumsal dayanışmayı ve aile bağlarının önemini güçlü şekilde ortaya koydu. Programın tamamı Gebze Gazetesi tarafından canlı yayınlandı.

Canlı Yayın: https://www.facebook.com/share/v/1DFxXcd7Ev/?mibextid=wwXIfr

Şehit aileleriyle dayanışmayı güçlendiren bu anlamlı organizasyon, Aile Yılı kapsamında düzenlenen çalışmalar arasında önemli bir yere sahip oldu. KOŞYAZ’ın Aile Yılı kapsamında yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde gerçekleşti.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

