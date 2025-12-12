banner1216
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Kocaeli’de Yakalandı

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Uyuşturucu, yağma ve yaralama suçlarından aranan V.Y., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı ve tutuklandı.

20 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Kocaeli'de Yakalandı

12 Aralık 2025 Cuma 19:03

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Yağma ve Basit Yaralama suçlarından toplam 20 yıl 3 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Y. (34) düzenlenen operasyonla yakalandı.

11.12.2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan hükümlü, Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından aynı gün adli makamlara sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan V.Y., cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, kent genelinde suçun önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü açıkladı.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli’de Narkotik Operasyonlarında 85 Şüpheli Yakalandı Kocaeli’de Narkotik Operasyonlarında 85 Şüpheli...
Gebze Belediyesi’nde Prof. Dr. Hristo Kristov ve Heyeti Projeleri Yerinde Gördü Gebze Belediyesi’nde Prof. Dr. Hristo Kristov ve...
Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı İçin Bakanlara Tarihe Vefa Çağrısı Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı İçin Bakanlara...
İstanbul’da Palyaço Kiralama | Tebessüm Organizasyon İstanbul’da Palyaço Kiralama | Tebessüm Organizasyon
Gebze’den Sudan’a Uzanan Kardeşlik: 10 Tır Yardım Dualarla Yola Çıktı Gebze’den Sudan’a Uzanan Kardeşlik: 10 Tır Yardım...
Vali Aktaş, İslami İlimler Çalıştayı’nın Açılış Programına Katıldı Vali Aktaş, İslami İlimler Çalıştayı’nın...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kocaeli’de Narkotik Operasyonlarında 85 Şüpheli...
KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ İki haftalık operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi;...

Haberi Oku