20 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Kocaeli’de Yakalandı

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Uyuşturucu, yağma ve yaralama suçlarından aranan V.Y., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı ve tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Yağma ve Basit Yaralama suçlarından toplam 20 yıl 3 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Y. (34) düzenlenen operasyonla yakalandı.

11.12.2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan hükümlü, Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından aynı gün adli makamlara sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan V.Y., cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, kent genelinde suçun önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü açıkladı.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek