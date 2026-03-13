Başkan Büyükakın’dan önemli mesajlar

RAMAZAN TÜM MANEVİYATI İLE YAŞANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Ayı’nda dayanışmayı artırmak amacıyla gönül coğrafyamızda Kardeşlik Sofraları kurdu. Hep birlikte oruçların açıldığı ve Ramazan’ın maneviyatının tüm duyguları ile yaşandığı Kardeşlik Sofraları’nın son adresi Suriye oldu. Başkan Tahir Büyükakın; Bulgaristan, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek ve Mısır’ın ardından Halep merkezinde kurulan Kardeşlik Sofrası’na da katıldı.



CUMHURBAŞKANI’NIN SELAMLARINI İLETTİ

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Halep Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Kocaeli İl Temsilcisi İsmail Yeşildal ve Halepli yetkililerin de katılım gösterdiği iftarda tüm masaları gezen ve Haleplilerle sohbet eden Başkan Büyükakın büyük ilgi görürken, son derece sıcak bir şekilde karşılandı. Başkan Büyükakın, Haleplilere Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Türk kardeşlerimizin selamlarını getirdiğini belirtti.

“YARINLARIMIZ ÇOK GÜZEL OLACAK”

Başkan Büyükakın iftarda yaptığı konuşmada ise, “Kardeşlik Sofrası’nda sizlerle buluştuk, iftarımızı birlikte yaptık. Zor günlerde birlikteydik. Bugün birlikteyiz, inşallah yarın da birlikte olacağız. Müslüman umutsuz olmaz. Yarınlarımız çok güzel olacak, ben buna yürekten inanıyorum. Bugün Halep’te bir takım ziyaretler gerçekleştirdim. Yetkililerle istişareler yaptık. Bu bölgenin ayağa kalkması için hep birlikte çalışmalar yapacağız. Bu organizasyonda emeği bulunan başkonsolosumuza, İHH Genel Başkanımıza ve İHH bölge temsilcimize yürekten teşekkür ediyorum. Başta Gazze olmak üzere tüm mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimizin gerçek bayramlara ulaşacağı günlerin yakın olmasını Rabbimden niyaz ediyorum” dedi.



“KARDEŞLİK KÖPRÜLERİNİ GÜÇLENDİRİYORUZ”

Ramazan Ayı dolayısıyla gönül coğrafyamızdaki ülkelerde düzenlenen iftar programlarının önemine de değinen Başkan Büyükakın şunları söyledi: “Mübarek Ramazan Ayı’nın bereketini hep birlikte paylaşmak için bir dizi programlar gerçekleştirdik. Bugün de güzel bir Ramazan sofrası buluşmasındayız. Kardeşlik köprülerini daha da güçlendirmek için bu çalışmalar yapılıyor. Çünkü gönül coğrafyamızdaki varlığımız bölge halkı için başka bir anlam ifade ediyor.

“ONLARI MUTLU GÖRMEK BİZİ MOTİVE EDİYOR”

Bizim güçlü bir şekilde onların yanında olmamız onlara moral veriyor, cesaret ve gayret veriyor. Onların bu duygularını görmek, geri dönüşlerini almak da bize ayrıca motivasyon sağlıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu coğrafyalarda yapılan çalışmalara ayrı bir önem verdiğini, bizleri teşvik ettiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Bir kez daha bu programlarda emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum.”