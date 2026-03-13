GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

GEBZE BELEDİYESİ’NİN DÜZENLEDİĞİ 450 KM'LİK VEFA YOLCULUĞU

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen "18 Mart Çanakkale Zaferi Bisiklet Turu" bu yıl 7'nci kez gerçekleşti. Genç sporcular, Gebze'den pedal çevirerek Çanakkale'ye ulaşacak ve anma törenlerinde Gebze’yi temsil edecek.

GEBZE BELEDİYESİ'NİN DÜZENLEDİĞİ 450 KM'LİK VEFA YOLCULUĞU

13 Mart 2026 Cuma 14:37

 Gebze Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen "18 Mart Çanakkale Zaferi Bisiklet Turu", coşkulu bir törenle başladı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit,  Gebze İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu ve organizasyon ortaklarının katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreninin ardından bisikletçiler, Gebze'den Çanakkale'ye doğru yola çıktı.

 

Etkinlik Hakkında

 

3 gün sürecek olan bisiklet turunda sporcular toplam 450 kilometre pedal çevirecek. Gebze'den hareket eden bisikletçiler, 18 Mart Çanakkale Zaferi anma programlarına katılarak şehirlerini orada temsil edecek.

 

Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz: “Programları aşkla yapmaya gayret ediyoruz.”

Açılış töreninde konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, etkinliğin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Her yıl yeni bir aşkla, yeni bir şevkle, azim ve gayretle, heyecanla bu günü, bu anı bekler oldular. Gelecek nesillere bu duyguyu aktarmak, onlara bu duygunun tazeliğini hissettirmek için bütün programları biz de aşkla yapmaya gayret ediyoruz."

 

Kaymakam Mehmet Ali Özyiğit'in Mesajı

 

Törende söz alan Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ise Çanakkale Harbi'nin tarihî önemine vurgu yaparak gençlere seslendi: "Çanakkale Harbi, tüm dünyanın Türk milleti tarafından dize getirildiği harptir. Kimliğimizin, kişiliğimizin oluşumunda, gençlerimizin yarınları görebilmesinde çok kıymetlidir."

 

Etkinliğin Amacı

 

Bisiklet turu, yalnızca bir spor organizasyonu olmanın ötesinde; 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin ruhunu gelecek kuşaklara taşımayı amaçlamaktadır. Gebze'den Çanakkale'ye uzanan bu yolculuk, sporcuların hem fiziksel dayanıklılıklarını ortaya koymaları hem de şehitlere duyulan derin saygıyı somut bir eylemle göstermeleri açısından büyük anlam taşımaktadır.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Büyükakın’dan, Halep’te yoğun ziyaret trafiği Başkan Büyükakın’dan, Halep’te yoğun ziyaret...
Başkan Büyükakın’dan önemli mesajlar Başkan Büyükakın’dan önemli mesajlar
Vali İlhami Aktaş, Dilovası Müftülük Hizmet Binası Temel Atma Törenine Katıldı Vali İlhami Aktaş, Dilovası Müftülük Hizmet...
Başkan Büyükakın, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı Başkan Büyükakın, 14 Mart Tıp Bayramı’nı...
Necmettin Nursaçan Darıcalılarla buluşuyor Necmettin Nursaçan Darıcalılarla buluşuyor
12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı’na Katıldı 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Başkan Büyükakın’dan, Halep’te yoğun...
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve AK Parti İl Başkanı Dr.Şahin Talus, Kardeşlik...

Haberi Oku