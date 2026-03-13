GEBZE BELEDİYESİ’NİN DÜZENLEDİĞİ 450 KM'LİK VEFA YOLCULUĞU

Etkinlik Hakkında
3 gün sürecek olan bisiklet turunda sporcular toplam 450 kilometre pedal çevirecek. Gebze'den hareket eden bisikletçiler, 18 Mart Çanakkale Zaferi anma programlarına katılarak şehirlerini orada temsil edecek.
Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz: “Programları aşkla yapmaya gayret ediyoruz.”
Açılış töreninde konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, etkinliğin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Her yıl yeni bir aşkla, yeni bir şevkle, azim ve gayretle, heyecanla bu günü, bu anı bekler oldular. Gelecek nesillere bu duyguyu aktarmak, onlara bu duygunun tazeliğini hissettirmek için bütün programları biz de aşkla yapmaya gayret ediyoruz."
Kaymakam Mehmet Ali Özyiğit'in Mesajı
Törende söz alan Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ise Çanakkale Harbi'nin tarihî önemine vurgu yaparak gençlere seslendi: "Çanakkale Harbi, tüm dünyanın Türk milleti tarafından dize getirildiği harptir. Kimliğimizin, kişiliğimizin oluşumunda, gençlerimizin yarınları görebilmesinde çok kıymetlidir."
Etkinliğin Amacı
Bisiklet turu, yalnızca bir spor organizasyonu olmanın ötesinde; 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin ruhunu gelecek kuşaklara taşımayı amaçlamaktadır. Gebze'den Çanakkale'ye uzanan bu yolculuk, sporcuların hem fiziksel dayanıklılıklarını ortaya koymaları hem de şehitlere duyulan derin saygıyı somut bir eylemle göstermeleri açısından büyük anlam taşımaktadır.