Vali İlhami Aktaş, Dilovası Müftülük Hizmet Binası Temel Atma Törenine Katıldı

Dilovası Müftülük Hizmet Binası’nın temel atma töreni, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

13 Mart 2026 Cuma 14:45

 Törene Vali İlhami Aktaş’ın yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve Cemil Yaman, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Dilovası İlçe Müftüsü İbrahim Köç, Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Silahtaroğlu, kurum yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve protokol konuşmalarıyla devam etti.

Programda, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu tarafından yapılan dualar eşliğinde, içerisinde sosyal amaçlı ünitelerin de yer alacağı ve 4 katlı olarak planlanan Dilovası Müftülük Hizmet Binası’nın temeli atıldı.

