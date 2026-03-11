KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze Belediyesi’nin “Türk-İslam Sanatları’nın İzinde” Sergisi Açıldı

Gebze Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren GESMEK kursiyerlerinin hazırladığı tezhip, hat, naht, ebru, çini ve minyatür sanatlarına ait eserlerin yer aldığı “Türk-İslam Sanatları’nın İzinde” sergisinin açılışı, Kent Meydanı’nda yer alan Gebze Sanat Galerisi’nde gerçekleştirildi. Açılış programına Gebze Belediyesi Başkan Yardımcısı Zeynep Yıldırım, Gebze Halk Eğitim Müdürü Fuat Binici ve basın mensupları katıldı.

Gebze Belediyesi'nin 'Türk-İslam Sanatları'nın İzinde” Sergisi Açıldı

11 Mart 2026 Çarşamba 15:52

 Geleneksel Sanatların En Güzel Örnekleri

 Sergide, kursiyerlerin eğitim sürecinde hazırladığı tezhip, hat, naht, ebru, çini ve minyatür çalışmalarından oluşan birçok eser yer aldı. Türk-İslam sanatlarının zarafetini yansıtan eserler ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelendi. Sabır, estetik ve ustalık gerektiren çalışmalar, geleneksel sanatların günümüzde de yaşatıldığını ortaya koydu.

 

“Eserler Kültürümüzün Zenginliğini Yansıtıyor”

 Serginin açılışında konuşan Gebze Belediyesi Başkan Yardımcısı Zeynep Yıldırım, açılışa katılanlara teşekkür ederek sözlerine başlarken,

“GESMEK kursiyerlerimizin ve hocalarımızın bu kıymetli eserleri, Türk-İslam kültürümüzün zenginliğini yansıtıyor. Geleneksel sanatlarımızı yaşatan tüm eğitmenlerimize ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

 

Sergi 16 Mart’a Kadar Ziyaret Edilebilecek

Açılışın ardından davetliler sergiyi gezerek kursiyerlerin hazırladığı eserleri yakından inceleme fırsatı buldu. “Türk-İslam Sanatları’nın İzinde” sergisi, 11–16 Mart 2026 tarihleri arasında Gebze Sanat Galerisi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Amir Ateş’ten “Tasavvuf Ezgileri” ile Unutulmaz Gece Amir Ateş’ten “Tasavvuf Ezgileri” ile Unutulmaz...
Şehir Tiyatroları, Ramazan’a renk katıyor Şehir Tiyatroları, Ramazan’a renk katıyor
Büyükakın, 1001 Hatim’de Erzurumlularla buluştu Büyükakın, 1001 Hatim’de Erzurumlularla buluştu
8 Mart, Gebze’de de iz bıraktı 8 Mart, Gebze’de de iz bıraktı
Beylikbağı’nda “2. Haydi Çocuklar Camiye” Programı Gerçekleşti Beylikbağı’nda “2. Haydi Çocuklar Camiye”...
Büyükşehir, Amir Ateş’i Kocaelililer ile buluşturacak Büyükşehir, Amir Ateş’i Kocaelililer ile buluşturacak
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Amir Ateş’ten “Tasavvuf Ezgileri” ile...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında Türk tasavvuf müziğinin usta bestekârı...

Haberi Oku