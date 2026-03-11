Gebze Belediyesi’nin “Türk-İslam Sanatları’nın İzinde” Sergisi Açıldı

Gebze Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren GESMEK kursiyerlerinin hazırladığı tezhip, hat, naht, ebru, çini ve minyatür sanatlarına ait eserlerin yer aldığı “Türk-İslam Sanatları’nın İzinde” sergisinin açılışı, Kent Meydanı’nda yer alan Gebze Sanat Galerisi’nde gerçekleştirildi. Açılış programına Gebze Belediyesi Başkan Yardımcısı Zeynep Yıldırım, Gebze Halk Eğitim Müdürü Fuat Binici ve basın mensupları katıldı.

Sergide, kursiyerlerin eğitim sürecinde hazırladığı tezhip, hat, naht, ebru, çini ve minyatür çalışmalarından oluşan birçok eser yer aldı. Türk-İslam sanatlarının zarafetini yansıtan eserler ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelendi. Sabır, estetik ve ustalık gerektiren çalışmalar, geleneksel sanatların günümüzde de yaşatıldığını ortaya koydu.

“Eserler Kültürümüzün Zenginliğini Yansıtıyor”

Serginin açılışında konuşan Gebze Belediyesi Başkan Yardımcısı Zeynep Yıldırım, açılışa katılanlara teşekkür ederek sözlerine başlarken,

“GESMEK kursiyerlerimizin ve hocalarımızın bu kıymetli eserleri, Türk-İslam kültürümüzün zenginliğini yansıtıyor. Geleneksel sanatlarımızı yaşatan tüm eğitmenlerimize ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Sergi 16 Mart’a Kadar Ziyaret Edilebilecek

Açılışın ardından davetliler sergiyi gezerek kursiyerlerin hazırladığı eserleri yakından inceleme fırsatı buldu. “Türk-İslam Sanatları’nın İzinde” sergisi, 11–16 Mart 2026 tarihleri arasında Gebze Sanat Galerisi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.