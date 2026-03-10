Aktaş Çifti, “Kadının Güçlenmesi: Toplumsal Dönüşümden Bireysel Güçlenmeye” Paneline Katıldı

Panel öncesinde alanda kurulan ve kadınlara yönelik güvenlik ile sağlık konularında bilgilendirme yapılan stantları gezen Vali İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş, görevli personelden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin hazırlanan video gösterimi izlenildi. Programda; Mine Halis, Kübra İpçi Çelik ve Kadriye Aydemir tarafından kadınların güçlenmesi, toplumsal farkındalık ve sosyal destek mekanizmaları üzerine bilgilendirmelerde bulunuldu.
Programın sonunda Vali İlhami Aktaş tarafından konuşmacılara, katkılarından dolayı adlarına fidan dikildiğine dair sertifikalar takdim edildi. Panel, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.