Aktaş Çifti, “Kadının Güçlenmesi: Toplumsal Dönüşümden Bireysel Güçlenmeye” Paneline Katıldı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen “Kadının Güçlenmesi: Toplumsal Dönüşümden Bireysel Güçlenmeye” paneli, İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Burhan Kasım Meclis Salonu’nda düzenlenen panele; Vali İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Daire Başkanı Ali Üstünyer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden Av. Zeynep Kılıç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu, Kocaeli İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yeliz Ünsoy, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, Kocaeli Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile ve Çocuk Hizmetleri Daire Başkanı Nagehan Malkoç, akademisyenler ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Panel öncesinde alanda kurulan ve kadınlara yönelik güvenlik ile sağlık konularında bilgilendirme yapılan stantları gezen Vali İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş, görevli personelden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin hazırlanan video gösterimi izlenildi. Programda; Mine Halis, Kübra İpçi Çelik ve Kadriye Aydemir tarafından kadınların güçlenmesi, toplumsal farkındalık ve sosyal destek mekanizmaları üzerine bilgilendirmelerde bulunuldu.

Programın sonunda Vali İlhami Aktaş tarafından konuşmacılara, katkılarından dolayı adlarına fidan dikildiğine dair sertifikalar takdim edildi. Panel, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.



