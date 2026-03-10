KADEM Kocaeli Temsilciliği’nde Bayrak Değişimi

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Kocaeli Temsilciliği’nde devir teslim programı gerçekleştirildi. Altı yıldır büyük bir özveri ve gönüllülükle temsilcilik görevini sürdüren ve bu süreçte birçok önemli çalışmaya imza atan Asuman Sert Erturan, görevini KADEM Kocaeli Yürütme Kurulu üyesi Semra Çavuş’a devretti.

Gerçekleştirilen devir teslim programına KADEM Kocaeli Kurucu Temsilcisi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş de katılım sağladı. Programda KADEM’in Kocaeli’de yürüttüğü çalışmalar, gönüllülük faaliyetleri ve kadınların sosyal hayata katılımını güçlendirmeye yönelik projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.



Konuşmalarda, KADEM Kocaeli’nin kuruluş sürecindeki katkıları ve destekleri dolayısıyla Kurucu Temsilci Berna Abiş’e; altı yıl boyunca yürüttüğü özverili çalışmalar ve başarılı hizmetleri için Asuman Sert Erturan’a emeklerinden dolayı teşekkür edildi.



Görevi devralan Semra Çavuş ise KADEM’in kadınların güçlenmesi, toplumsal farkındalığın artırılması ve gönüllülük çalışmalarının yaygınlaştırılması adına yürüttüğü faaliyetleri aynı kararlılık ve heyecanla sürdüreceklerini ifade etti.





