KSO Başkanı Zeytinoğlu enflasyon ve dış ticaret verilerini değerlendirdi

KSO Başkanı, “Bölgemizdeki jeopolitik gerginlik ve çatışmaların finansal piyasalara, enerji fiyatlarına ve makroekonomik görünüme muhtemel etkilerinin asgari düzeyde olması için atılacak adımları destekliyoruz. Ancak dezenflasyon sürecine ilişkin beklentimizi, sanayicimizin finansman maliyetlerinin düşmesi, kredi kullanımının daha az maliyetli olması ve yatırımların hızlanması yönünde sürdürüyoruz” dedi.
KSO Başkanı Zeytinoğlu açıklamasının devamında “Ticaret Bakanlığımız şubat ayında ihracatımızın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 artarak 21 milyar 65 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Geçen yılın son ayında 26 milyar dolar ihracatı görmüştük. Bu yılın ilk 2 ayında 41 milyar 380 milyar dolara ulaştık. Umarız ihracatta önümüzdeki aylarda tekrar 26 milyar dolar bandını yakalarız” ifadesini kullandı.