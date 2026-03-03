EKONOMİ:
KSO Başkanı Zeytinoğlu enflasyon ve dış ticaret verilerini değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, enflasyon ve dış ticaret verileri ile ilgili değerlendirmede bulundu

KSO Başkanı Zeytinoğlu enflasyon ve dış ticaret verilerini değerlendirdi

03 Mart 2026 Salı 14:55

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, şubat ayı enflasyon ve dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Şubat ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) gıda fiyatlarının öncülüğünde yüzde 2,96 artarken, yıllık enflasyon yüzde 31,53 olarak gerçekleşti. Şubat ayı rakamları ile birlikte yıllık enflasyonun yeniden yükselişe geçtiğini görüyoruz. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise aylık bazda yüzde 2,43; yıllık bazda yüzde 27,56 oranında arttı. İmalat ürünlerindeki yıllık artış yüzde 27,98 ile sermaye mallarındaki artış yüzde 29,51 ile Yİ-ÜFE yıllık artışının üzerinde seyretti. Ara mallarında yıllık artış ise yüzde 26,09 oldu.

 

KSO Başkanı, “Bölgemizdeki jeopolitik gerginlik ve çatışmaların finansal piyasalara, enerji fiyatlarına ve makroekonomik görünüme muhtemel etkilerinin asgari düzeyde olması için atılacak adımları destekliyoruz. Ancak dezenflasyon sürecine ilişkin beklentimizi, sanayicimizin finansman maliyetlerinin düşmesi, kredi kullanımının daha az maliyetli olması ve yatırımların hızlanması yönünde sürdürüyoruz” dedi.

 

KSO Başkanı Zeytinoğlu açıklamasının devamında “Ticaret Bakanlığımız şubat ayında ihracatımızın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 artarak 21 milyar 65 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Geçen yılın son ayında 26 milyar dolar ihracatı görmüştük. Bu yılın ilk 2 ayında 41 milyar 380 milyar dolara ulaştık. Umarız ihracatta önümüzdeki aylarda tekrar 26 milyar dolar bandını yakalarız” ifadesini kullandı.

