Kartepe’de İlahi Dinletisi Gönüllere Dokundu

Kartepe Belediyesi’nin Kent Meydanı’nda kurduğu Ramazan etkinlik alanı, her akşam olduğu çok sayıda vatandaşı ağırlamaya devam ediyor. Sanat Evi ve Ramazan Sokağı’nın renkli atmosferine, ilahiler eşlik etti.

Ramazan Zor Gönüllere Dokundu

Gecenin merakla beklenen etkinliğinde, ünlü sanatçı Ramazan Zor Kartepe Belediyesi’nin Kent Meydanı’nda kurduğu otağ çadırında sahne aldı. Çadırın otantik ve sıcak atmosferinde gerçekleşen ilahi dinletisi, dinleyenleri manevi bir yolculuğa çıkardı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, hep bir ağızdan söylenen ilahilerle Ramazan ayının huzuru paylaşıldı.

İkramlar Eşliğinde Keyifli Sohbetler

Etkinlik boyunca Kartepe Belediyesi tarafından vatandaşlara çeşitli Ramazan ikramları sunuldu. Otağ çadırında dinletiyi takip eden misafirlere sunulan sıcak çay ve geleneksel tatlar eski Ramazanların ruhunu yeniden yaşattı.

Sanat Evi ve Ramazan Sokağı’na Yoğun İlgi

İftar sonrası Kent Meydanı’na gelen aileler, yalnızca dinletiyle yetinmedi. Sanat Evi'ndeki Geleneksel Türk Sanatları Sergisi’ni ziyaret eden ve Ramazan Sokağı'nda vakit geçiren Kartepeliler, çocuklarıyla birlikte eğlenceli bir ortamda vakit geçirmenin tadını çıkardı.