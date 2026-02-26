"Soysuz" tartışması yargıya taşındı: Ümit Özdağ mahkeme karşısına çıktı

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan Özdağ, "Cumhuriyet'in kurucusu kadrolarına, Gazi Mustafa Atatürk'e ağır hakaret edenlerin yargılanması gerekir, buna itiraz edenlerin değil" şeklinde konuştu.

Eski Rize milletvekili Şevki Yılmaz, 19 Şubat 2024 tarihinde Osmanlı hanedanı üyesinin nikah merasiminde tartışmalara yol açacak sözleri ile gündem olmuştu. Yılmaz'ın davette; "Osmanlıyı süren soysuzları lanetle anıyorum" ifadeni kullanmıştı. Bu sözler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet'in kurucu kadrolarına yönelik eleştiri olarak değerlendirilmiş, kamuoyunda sert tepkilere yol açmıştı.

"Umarım bir yerde karşılaşırız, sana soylunun soysuzun kim olduğunu gösteririm"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından, Şevki Yılmaz'a cevap vermişti. Özdağ sosyal medya hesabından, "Şevki Yılmaz, 'Osmanlı'yı süren soysuzları lanetliyorum' diyerek Atatürk ve TBMM'ne hakaret etmiştir. Bu adama derhal dava açılmaz ise Cumhuriyetin savcısı kalmamış demektir. Şevki, umarım bir yerde karşılaşırız, sana soylunun soysuzun kim olduğunu gösteririm. Bu arada düğünü yapan Osmanlı ailesi de bunun gibi adamları düğünlerine davet ederek sürülmeyi hak ettiklerini bir kez daha göstermişler" demişti.

Özdağ'ın bu paylaşımı üzerine Şevki Yılmaz, tehdit suçundan şikayetçi oldu.

"Şevki Yılmaz duruşmaya gelseydi onunla siyaset bilimi profesörü olarak tarihi olayları tartışır ve kendisine izah ederdim"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kocaeli 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde tehdit suçundan ilk kez mahkeme karşısına çıktı. Duruşmaya tutuksuz olarak yargılanan Ümit Özdağ ve avukatları katıldı. Davaya Şevki Yılmaz ve avukatları ise katılmadı. Konuya ilişkin savunma yapan Özdağ, "Paylaşımı yaptığım tarihte milletvekili değildim. Paylaşımımın amacı Şevki Yılmaz'ı tehdit veya hakaret etmek değildi. Bugünkü duruşmaya gelmiş olsaydı kendisinin sosyal medyada paylaşmış olduğu Osmanlı sürgünü ile ilgili anlatımları üzerinden bir siyaset bilimi profesörü olarak tarihi olayları tartışır ve kendisine izah ederdim. Eğer hakaret etmek isteseydim doğrudan soysuz kelimesini kullanırdım. Ben suça konu paylaşımı yaptığım tarihte milletvekili değildim. Siyaset ile uğraştığımdan olayı duruşmalardan vareste tutulmayı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti duruşmayı mütalaanın hazırlanması için erteledi.

"Gazi Mustafa Atatürk'e bu şekilde ağır hakaret edenlerin yargılanması gerekir"