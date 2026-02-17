Başkan Büyükakın: “Kocaeli'yi sanatın da merkezi yapacağız"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin kültür sanat hayatına yönelik hizmetlerine yıllarca unutulmayacak bir resim sergisi ile katkı sundu. Kentin kalbi olan İzmit Millet Bahçesi’nde açılan Kocaeli Sanat Galerisi, kısa sürede ikinci büyük sergiye ev sahipliği yaptı. Masalsı resimlerin yer aldığı “Binbir Gece Resimleri; Düşler Atlası” adlı sergi, yeşilin doğayla buluştuğu göl manzarasının eşliğinde sanatseverlerle buluştu. Sergide ulusal ve uluslararası alanda eserleri bulunan sanatçıların yüzün üzerinde eseri yer aldı. Prof. Dr. Uğur Batı’nın küratörlüğünü yaptığı özel koleksiyon; kadim şehir Kocaeli’ye dair mekân, insan, tarihsel unsurların aydınlığını yansıtması ile kentin güzelliğini bir kez daha ortaya koydu.

SANATSEVERLERDEN YOĞUN İLGİ

Büyük ilgi gören sergiye Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, AK Parti MKYK Üyeleri Davut Coşkun Şiviloğlu, Serpil Yılmaz, İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, MHP İzmit İlçe Başkanı İlker Kazan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ve sanatseverler katıldı.

"SANATTA ÇOĞULCULUK ÖNEMLİ"

Açılışta konuşan Başkan Büyükakın, yerel sanatın önemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkanı Büyükakın şunları söyledi: "Sanat için bir çalışma yapmak istediğinizde belli standartlar vardır. Onları yaparsanız o yayınlar kapısından içeri girersiniz. Küreye ait olan bir beğeni standardı vardır. Nasıl ki geçmişte bütün kültürlere ait olmayan, bütün kültürleri yok eden ve kendi kültürünü hepsinin üstünde gören bir süreç yaşanmışsa aynı şey sanatta da var. Yan taraf Alev Alatlı Kütüphanesi adını aldı. Merhum Alev Alatlı, Türk edebiyat, kültür ve sanat yaşamına çok şey kattı. Demokrasinin gereği nasıl ki çoğulculuk ise sanatta da yaşatılması gereken çoğulculuktur.

"YEREL KİMLİKLER KORUNMALIDIR"

Her yerelliğin kendine göre bir güzelliği var. Her kültürün yaşatılmasının önemli olduğunu ve aslında küresel hiçbir şeyin olmadığını fark etmek gerekiyor. Türk dili, bizim soyut vatanımızdır. Kelimelerin korunması, dilin korunması, kültürün ve yerelin korunması aslında yerel kimliğin anlamına gelmektedir. Belki de dünyanın son dönemde böyle bir şeye ihtiyacı var. Tüm yerel kimliklerin korunmaya ihtiyacı var.

"SANAT ADINA DAHA GÜZEL GELİŞMELER OLACAK"

Sanatta bir merkez ve taşra tartışması var. Sanat İstanbul’da yapılır ve oradan baktığınızda Kocaeli taşradır. Şimdi burada şöyle bir iddiada bulunmak istiyoruz. İstanbul'a meydan okuyoruz. Kocaeli sanatın da merkezi olacak. Biz sadece bir yerlerde yapılanların şehrimizde sergilenmesi iddiasında değiliz. Burada bir cazibe merkezi oluşturmak istiyoruz ve şimdiden çok güzel şeyler olmaya başladı. Bize katkı sunan her bir sanatçımıza teşekkür ediyoruz. Daha güzellerinin de olacağını bilmenizi istiyorum. Çünkü şehirler taştan ibaret değildir. Şehirlere ruh katan, canlılık katan yazarı, çizeri, sanatçısı olmadan o şehir gerçekten yaşayan bir şehir olmuyor. Bunun farkında olarak diğer işlerimiz gibi bu işimizi de merkezi iş olarak görüyoruz.

"ŞEHRİN EN KIYMETLİ ALANINDAYIZ"

İçinde bulunduğumuz alan, şehrin en kıymetli mekanlarından bir tanesi. Buralar rant değeri çok yüksek işler yapmak mümkündü ama yapmamayı seçtik. Kamusal alan yapmayı seçtik. Şehircilik dünyaya başka bir yöne doğru gidiyor. Yeni çalışmalar gösteriyor ki; şehirlerde kamusal alanın artırılması lazım. Hemen yan tarafta 24 saat yaşayan kütüphane, çok güzel göl manzarası, biraz aşağıda deniz manzarası. Hemen onun ilerisinde göçmen kuşların konakladığı yer sulak alan. Arkada mimari ve estetik bir akıl var. Şehrin keşmekeşinin içinde insanların nefes alabildiği, kısmen de vahşi kalan bir alan olarak kalsın diye tasarlandı."

"DEVRİM ERBİL SANAT MERKEZİ İSMİ VERİLECEK"

Bir başka müjdeyi de buradan vermek istiyorum. Burası Devrim Erbil Sanat Merkezi olacak. Sanatçı koleksiyonunu bağışlıyor ve O'nun eserleri burada kalıcı sergilenecek. Diğer sergiler için de mekanları oluşturacağız. Çünkü bu alan 2 bin metrekare. Burası kültürün ve sanatın merkezi olacak. Buradan tüm dünyaya sesler, renkler ve ışıklar yayılacak. Böyle hayal ediyoruz ve böyle büyük bir ufukla düşünüyoruz. Tek temennim, Kocaeli'deki sanatçılarımızın bu salonu boş bırakmamasıdır. Bir ressam eserini Kocaeli'deki kültür sanat merkezinde yayınlatmayı prestij meselesi olarak görsün istiyoruz. Bunun olmaması için hiçbir sebep yok. Yeter ki inanalım, gayret edelim. Bu kentte çok fazla sanatsever ve sanatçı var, Kocaeli Üniversitemiz var. Hocalarımız ve öğrencilerimiz var. Bu iklimin ve kuluçka ortamının oluşturulması gerekiyor. Belediyemiz, bunun şartlarını ve iklimini hazırlamaya devam edecek."

BATI: EN BÜYÜK 10 SERGİDEN BİRİ

Kocaeli'nin, Türkiye'de bu sene açılan en büyük 10 sergiden birine ev sahipliği yaptığını belirten Sergi Küratörü Prof. Dr. Uğur Batı ise sanat galerisini överek, "Çok heyecanlıyım. Böyle bir sanat galerisi dünyada denk gelebileceğiniz bir durum değil. Kampüs olarak çok güzel. Bir tarafta göl, bir taratfa kütüphane, akvaryum var. Öndeki kampüs açık alan çok etkileyici. Burada çok güzel sergiler yapılacak. Burası özel bir sergiler topluluğu. Bu alan için Sayın Başkanımız Tahir Hoca'ya ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu bir vizyon bunu görebiliyorum" dedi. Konuşmaların ardından Başkan Büyükakın, tüm eserleri tek tek gezdi ve eser sahiplerinden bilgi aldı.

8 SANATÇI, 100’ÜN ÜZERİNDE ESER

Binbir Gece Resimleri; Düşler Atlası adlı sergide ulusal ve uluslararası alanda eserleri bulunan 7 ressam ve bir baskı sanatçısına ait 100’ün üzerinde eseri yer aldı. Ferruh Karakaşlı, Halime Türkyılmaz, Melisa Özgür, Mustafa Günen, Pınar Tınç, Sebahattin Gündoğdu, Yasemen Latife Ayvaz ve baskı sanatçısı Hayrettin Susam gibi ulusal ve uluslararası alanda çalışmalarıyla tanınan sanatçılar masalsı eserlerini sergiledi.

BU ÖZEL SERGİ, 6 MART’A KADAR AÇIK

“Binbir Gece Resimleri” renklerin, formun, anlamın ve mekânın iç içe geçtiği bir sanat anlatısı olarak göze çarptı. Soyut bir formun bir deniz canlısına dönüştüğü eserler, satıh tekniklerindeki farklılıkları ile de ilgi çekti. Binbir Gece Masallarından bir alıntı ile ismi verilen sergi “Düşler Atlası” tamlamasını da kendisine slogan olarak belirledi. Binbir Gece Resimleri “Düşler Atlası Sergisi” 6 Mart Cuma gününe kadar(Pazartesi günleri hariç) her gün ziyaret edilebilecek. Ziyaret saatleri, 10.00-22.00 arasında olacak.

KENTİN YENİ KÜLTÜR-SANAT MERKEZİ

2 bin 200 metrekarelik Kocaeli Sanat Galerisi 360 derece sahnesi, sergi alanları ve çok amaçlı salonlarıyla hizmet veriyor. 135 metrekarelik fuaye ve suaye alanına sahip Sanat Galerisi, kısa süre içinde kültür-sanat etkinliklerinin en önemli durak noktalarından biri haline gelmiş durumda.