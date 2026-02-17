banner1266
Kartepe Kent Meydanı Camii ilk teravihle açılıyor

Kent genelinde hayata geçirdiği yatırımlarla vatandaşların hayatına değer katan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplumun manevi dünyasına hitap eden projeleri de birer birer hayata geçiriyor. Büyükşehir’in destekleri ile inşa edilen Kartepe Kent Meydanı Camii, Ramazan ayının ilk teravihinde (18 Şubat Çarşamba) ibadete açılacak.

17 Şubat 2026 Salı 09:52

 KENT PROTOKOLÜ DE KATILACAK

Modern mimarisi, teknolojik altyapı ve birçok imkânı ile Kartepe Kent Meydanı’nda inşa edilen cami, bu Ramazan ayının ilk teravih namazında ibadete açılıyor. Kartepe Kent Meydanı Camii’nin ilk teravih namazına Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve kent protokol üyelerinin de katılması bekleniyor.

 

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe’de 30 bin metrekarelik alan içerisinde inşa edilen Kent Meydanı Camii, modern mimarisiyle dikkat çekiyor. Aynı anda yaklaşık 3 bin kişinin saf tutabileceği camide tüm imalatlar başarıyla tamamlandı. Büyükşehir ekipleri son olarak cami içerisindeki temizlik çalışmalarını bitirerek, ibadethaneyi Ramazan ayına hazır hale getirdi.

 

3 KATLI VE ÇOK AMAÇLI MİMARİ

Kartepe Kent Meydanı Camii, 3 katlı ve çok amaçlı bir yapı olarak projelendirildi. Caminin toplam ibadet alanı 2 bin 265 metrekare olarak planlanırken, projenin toplam inşaat alanı 5 bin 250 metrekareyi kapsıyor. Yapının 1.814 metrekarelik bodrum katında çok amaçlı salon, kütüphane, 6 adet derslik, 2 öğretmen odası ile kız ve erkek çocuklar için şadırvan ve tuvaletler yer alıyor.

 

GENİŞ İBADET ALANLARI

2.467 metrekareden oluşan zemin katta ana ibadet alanı, son cemaat bölümü ve ayakkabılık alanı bulunuyor. Zemin kattaki ana ibadet alanı 1.375 metrekare, son cemaat alanı ise 325 metrekare olarak planlandı. 967 metrekarelik mahfil katında ise 565 metrekarelik ibadet alanı yer alıyor. Cami, her katıyla cemaatin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı.

