Gebze, Büyükşehir’le Ramazan’a hazır

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini en güzel şekilde yaşatmak amacıyla bu yıl da kapsamlı bir etkinlik programı hazırladı. Etkinliklerin Gebze ayağında 18 Şubat Çarşamba günü (yarın) “Ramazan Fener Alayı Yürüyüşü” düzenlenecek. Kent Meydanı’na kurulan çadır ise 19 Şubat Perşembe günü ilk iftar programıyla kapılarını vatandaşlara açacak.

BU RAMAZAN’DA GEBZE’DE YOK YOK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tüm kenti Ramazan coşkusuyla buluşturmaya hazırlanıyor. Etkinliklerin Gebze ayağında her gün onlarca program düzenlenecek. Bu kapsamda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Kent Meydanı’na Ramazan Çadırı kuruyor. Çadır, 19 Şubat Perşembe günü ilk iftar programıyla kapılarını vatandaşlara açacak. Bunun öncesinde 18 Şubat Çarşamba günü saat 19.00’da “Ramazan Fener Alayı Yürüyüşü” düzenlenecek.

ÇOCUKLAR RAMAZAN KÜLTÜRÜNÜ TANIYACAK

Ramazan ayı boyunca hizmet verecek çadırda her yaştan vatandaşa hitap eden etkinlikler düzenlenecek. Tasavvuf müziği dinletileriyle manevi atmosfer güçlendirilecekken, çocuklara yönelik sahne gösterileri, geleneksel Hacivat-Karagöz oyunları ve çeşitli kültürel atölyeler yapılacak. Etkinliklerde çocukların Ramazan kültürünü tanıması ve yaşatması adına hazırlanan içerikler yer alacak.

ÇADIR İLK İFTARDA KAPILARINI AÇACAK

Ramazan Çadırı’nın Gebze Kent Meydanı’nda kurulum çalışmaları hızla devam ediyor. 19 Şubat Perşembe günü ilk iftar programıyla kapılarını vatandaşlara açacak olan Ramazan Çadırı sadece iftar programlarına değil; birlik, beraberlik ve paylaşma kültürünün pekiştirildiği sosyal buluşmalara da ev sahipliği yapacak.

FENER ALAYI İLE RAMAZAN AYI KARŞILANACAK

Gebze’de yapılacak Ramazan etkinlikleri 18 Şubat Çarşamba günü yapılacak “Fener Alayı” ile başlayacak. Aileler ve çocuklar yürüyüşle 11 ayın sultanını karşılayacak. Aynı gün saat 18.00’de çocukların yakından tanıdığı ünlü Youtuber Sertaç Güngör, Gebze Kent Meydanı’nda çocuklar ile buluşacak. 19.00’da ise Eskiçarşı’nın başından başlayacak olan “Ramazan Fener Alayı Yürüyüşü”, etkinliklerin gerçekleşeceği Kent Meydanı’nda son bulacak.

ESKİÇARŞI’DA RAMAZAN TEMALI IŞIKLANDIRMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze’de Ramazan’a özel ışıklandırma çalışmaları gerçekleştirildi. Bu kapsamda vatandaşların uğrak noktası olan Eskiçarşı, Ramazan ayının gelişini simgeleyen ışık ve figürlerle süslendi. Ramazan akşamlarına renk ve estetik katacak olan ışıklandırma çalışmaları Gebzeliler tarafından ilgi ve beğeniyle karşılandı.