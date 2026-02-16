banner1263
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Adliyeden çaldığı 1,5 kilo altını kuyumcuda bozdurduğu ortaya çıktı

Kocaeli Adliyesi adli emanet bürosundan 1,5 kilogramı aşkın ziynet eşyası çaldığı gerekçesiyle tutuklanan personelin, altınları kuyumcuda nakde çevirdiği ortaya çıktı.

Adliyeden çaldığı 1,5 kilo altını kuyumcuda bozdurduğu ortaya çıktı

16 Şubat 2026 Pazartesi 17:35

 Edinilen bilgiye göre, 11 Kasım'da emanet bürosunda yardımcı personel olarak çalışan B.B.'nin işe gelmemesi üzerine durumdan şüphelenen memurlar, ziynet ve kıymetli eşya sayımı yaptı. Yapılan sayımlarda bir kısım ziynet eşyasının ve paranın yerinde olmadığı tespit edildi. Yaşanan olay sonrasında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde B.B., bir gün sonra Sakarya'nın Ferizli ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
  Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, olayın ardından emanet deposunda görevli emanet memuru Ç.E., zabıt katipleri H.H.Y. ile Y.A. ve yazı işleri müdürü F.Ş. hakkında adli ve idari yönden yönden soruşturma başlatmış, adli emanet memuru Ç.E. hakkında ise görevden uzaklaştırma kararı verilmişti. 
 
 Kuyumcuda bozdurmuş  
 Adli emanet bürosunda yardımcı personel olarak çalışan ve zimmetine geçirdiği ziynet eşyalarıyla kayıplara karıştıktan sonra Sakarya'da yakalanan B.B. ile ilgili soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı. B.B.'nin dikkat çekmemek amacıyla 3-4 ay içerisinde soruşturma dosyasındaki delil poşeti içerisindeki emanetleri parça parça çaldığı öğrenildi.  
 Emanet deposundan toplamda 1156 gram 22 ayar, 726 gram 14 ayar, 80 gram 18 ayar ve 3 gram 24 ayar altın ile 5 Cumhuriyet altını ve 6 bin 400 dolar çalındığı ortaya çıktı.  
 Soruşturma kapsamında güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin delil poşetlerinden parça parça çaldığı altınları bir kuyumcuda bozdurduğunu tespit etti.  


Haber Kaynağı:
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yaşlı adamı yerlerde sürükleyip birikimini çalan 3 şüpheli yakalandı Yaşlı adamı yerlerde sürükleyip birikimini çalan...
Önce teşekkür etti, cezayı duyunca da bağırdı Önce teşekkür etti, cezayı duyunca da bağırdı
16 yaşındaki Rıdvan'ın öldüğü kavga anları saniye saniye çözümlendi 16 yaşındaki Rıdvan'ın öldüğü kavga anları...
Harada çıkan yangında 70 balya saman yandı Harada çıkan yangında 70 balya saman yandı
Çatı katı alevlere teslim oldu Çatı katı alevlere teslim oldu
Kocaeli’de durdurulan 4 şüpheliden yüklü miktarda uyuşturucu çıktı Kocaeli’de durdurulan 4 şüpheliden yüklü miktarda...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Yaşlı adamı yerlerde sürükleyip birikimini...
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 74 yaşındaki vatandaşın elindeki altın ve para dolu çantayı gasp eden şüphelilere...

Haberi Oku