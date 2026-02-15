banner1263
ASAYİŞ:
Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı: O anlar kamerada

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı: O anlar kamerada

15 Şubat 2026 Pazar 09:49

 Olay, Nenehatun Mahallesi Evren Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yola çıktığı sırada S.S. isimli 9 yaşındaki özel gereksinimli çocuğa, sokakta hızlı ilerlediği iddia edilen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan çocuk yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan S.S., ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 
  Öte yandan, kazanın meydana geldiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 


