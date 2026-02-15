banner1263
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dükkanının önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde oto yıkama dükkanı sahibi, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Dükkanının önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı

15 Şubat 2026 Pazar 09:49

  Olay, Merkez Mahallesi Albay Burak Caddesi üzerinde bulunan bir oto yıkama dükkanının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.B. isimli şüpheli, henüz bilinmeyen bir nedenle oto yıkama sahibi Hasan Ş.'ye tabancayla ateş açtı. Kurşunların bacak ve kasık bölgesine isabet etmesi sonucu Hasan Ş. kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Hasan Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 
  Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. 


Haber Kaynağı:
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yaşlı adamı yerlerde sürükleyip birikimini çalan 3 şüpheli yakalandı Yaşlı adamı yerlerde sürükleyip birikimini çalan...
Önce teşekkür etti, cezayı duyunca da bağırdı Önce teşekkür etti, cezayı duyunca da bağırdı
16 yaşındaki Rıdvan'ın öldüğü kavga anları saniye saniye çözümlendi 16 yaşındaki Rıdvan'ın öldüğü kavga anları...
Adliyeden çaldığı 1,5 kilo altını kuyumcuda bozdurduğu ortaya çıktı Adliyeden çaldığı 1,5 kilo altını kuyumcuda...
Harada çıkan yangında 70 balya saman yandı Harada çıkan yangında 70 balya saman yandı
Çatı katı alevlere teslim oldu Çatı katı alevlere teslim oldu
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Yaşlı adamı yerlerde sürükleyip birikimini...
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 74 yaşındaki vatandaşın elindeki altın ve para dolu çantayı gasp eden şüphelilere...

Haberi Oku