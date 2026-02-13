banner1263
ASAYİŞ:
Kaçak tütün operasyonunda 1 milyon 550 bin liralık ürün ele geçirildi

Kocaeli’de 4 adrese düzenlenen operasyonda yüz binlerce makaron ve tonlarca kaçak tütün ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 550 bin TL olan malzemelere el konulurken 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

13 Şubat 2026 Cuma 09:56

 Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar neticesinde, Körfez ilçesinde 5-11 Şubat tarihlerinde, 4 şüpheli şahsın ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada; 158 bin adet bandrolsüz boş makaron, 110 bin adet dolu makaron, 68 bin 420 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 3 elektrikli sigara sarma makinası, 2 kompresör ile paketleme makinası ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 550 bin TL olduğu belirtildi. Malzemelere el koyulurken yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 

