Kocaeli’de narkotik baskını: 11 şüpheli yakalandı

Kocaeli’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde uyuşturucuya yönelik operasyonlar düzenlendi. Yürütülen çalışmalar kapsamında 11 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 126 gram sentetik kannabinoid ile 6 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 6’sı hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: