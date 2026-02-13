banner1263
Kocaeli’de narkotik baskını: 11 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarına yönelik yakalanan 11 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13 Şubat 2026 Cuma 09:57

 Kocaeli’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde uyuşturucuya yönelik operasyonlar düzenlendi. Yürütülen çalışmalar kapsamında 11 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 126 gram sentetik kannabinoid ile 6 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 6’sı hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

