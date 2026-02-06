banner1258
Derince’de “Güvenli Okul” Uygulamasında 106 Kişi ve 19 Araç Denetlendi

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Derince ilçesinde gerçekleştirilen “Güvenli Okul” uygulamasında okul çevreleri ve umuma açık alanlarda denetimler yapıldı.

06 Şubat 2026 Cuma 14:54

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından, çocukların güvenli bir eğitim ortamında öğrenim görmesini sağlamak amacıyla yürütülen “Güvenli Okul” uygulaması kapsamında Derince ilçesinde denetimler gerçekleştirildi.

OKUL ÇEVRELERİ MERCEK ALTINA ALINDI
5 Şubat 2026 tarihinde yapılan uygulama çerçevesinde, 18 okul ve çevresi ile bu bölgelerde bulunan umuma açık yerler kontrol edildi. Denetimler sırasında 106 şahıs ve 19 araç sorgulandı.

OLUMSUZLUK TESPİT EDİLMEDİ
Gerçekleştirilen kontrollerde herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığı, okul çevrelerinin güvenli olduğu bildirildi.


Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, çocukların güvenli eğitim ortamını sağlamak amacıyla “Güvenli Okul” uygulamalarının il genelinde kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak

