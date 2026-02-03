banner1258
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çayırova’da Şubat ayı meclis toplantısı tamamlandı

Çayırova Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı, bugün gerçekleştirildi. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin başkanlığında yapılan toplantıda, üç gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Çayırova'da Şubat ayı meclis toplantısı tamamlandı

03 Şubat 2026 Salı 16:57

 Çayırova’da Şubat ayı meclis toplantısı tamamlandı. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin başkanlığında, Çayırova Belediyesi Kültür Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda üç gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Gündemin ilk maddesi olarak;  Hukuk, Dilekçe, Tetkik ve İsimlendirme Komisyonu’nun, Çayırova Belediyesi ile Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ortak hizmet protokolü imzalanmasına yönelik Belediye Başkanına yetki verme konusu oy çokluğu ile kabul edildi. İkinci gündem maddesi olarak ise İmar ve Bayındırlık ve Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 2026 Yılı Gelir Tarife Tablosu’nda bulunan ‘Tevhit ve İfraz Ücretleri’nde revize yapılması ile ilgili raporu ise oy çokluğu ile kabul edildi.

 

“ALINAN KARARLAR HAYIRLI OLSUN”

Gündemin son maddesi ise İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün belediyenin norm memur kadrosunda iptal-ihdas yapılması ile ilgili teklifi de oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddelerinin ardından gündem dışı konuşmalarının akabinde toplantı sona erdi. Bir sonraki meclis toplantısı 3 Mart 2026 Salı günü saat 14.00’da yapılması kararlaştırıldı. Meclis toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Şubat ayı meclis toplantımızda alınan kararların şehrimiz ve hemşehrilerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çayırova’da bilgi evi öğrencileri, bilgilerini yarıştırdı Çayırova’da bilgi evi öğrencileri, bilgilerini...
Kandıra’nın turizm geleceği ortak akılla belirleniyor Kandıra’nın turizm geleceği ortak akılla belirleniyor
Çiftçi, “İş makineleri filomuzu güçlendirmeye devam ediyoruz” Çiftçi, “İş makineleri filomuzu güçlendirmeye...
ÇAK-TİM, afet farkındalık eğitimlerini sürdürüyor ÇAK-TİM, afet farkındalık eğitimlerini sürdürüyor
Başiskele koridorunda trafik nefes alıyor; Gölcük kuzey yan yol da trafiğe açıldı Başiskele koridorunda trafik nefes alıyor; Gölcük...
Diliskelesi Kültür Merkezi’nin Temeli Atıldı Diliskelesi Kültür Merkezi’nin Temeli Atıldı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Çayırova’da bilgi evi öğrencileri, bilgilerini...
Çayırova Belediyesi’nin bilgi evlerinde eğitim gören 8. sınıf öğrencilerinin ter döktüğü; ‘Çayırova...

Haberi Oku