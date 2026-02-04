TGRT Belgesel’de İsmail Kahraman’ın Espiye Yedi Değirmenler Belgeseli

Yaklaşık yarım asırdır gazetecilik, belgeselcilik ve araştırmacı yazarlık alanlarında çalışmalar yürüten İsmail Kahraman, edindiği birikimi belgesel ve kitap çalışmalarıyla gelecek kuşaklara aktarıyor. İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi (İKTAV) Vakfı’nın kültür hizmetleri kapsamında hazırlanan yapımlar, Türkiye’nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinde çekilen belgesellerden oluşuyor.
İKTAV bünyesinde hazırlanan Devr-i Alem Belgesel Programı, uzun yıllardır farklı televizyon kanallarında izleyiciyle buluşurken, programın arşivi dijital platformlarda da yer alıyor. Devr-i Alem belgesellerine ait bölümler YouTube üzerinden izlenebiliyor:
https://www.youtube.com/@TVDevriAlem
Ayrıca dünyanın farklı ülkelerinde çekilen belgesellere şu bağlantıdan ulaşılabiliyor:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVpLtuUKuBQB5eIpvGgbHHF03vsYOF3BG
Bu kapsamda, 2015 yılında çekilen Espiye Yedi Değirmenler Tabiat Parkı Belgeseli, 4 Şubat 2026 tarihi itibarıyla TGRT Belgesel ekranlarında yeniden yayınlanmaya başladı. Belgeselin yayınından kesitler sosyal medya üzerinden de paylaşıldı:
https://www.facebook.com/share/v/18YET6b6uU/?mibextid=wwXIfr
https://www.facebook.com/share/v/1Af9Ygb8U1/?mibextid=wwXIfr
https://www.facebook.com/share/v/1NG8XPo1jr/?mibextid=wwXIfr
Devr-i Alem Belgesel Programı, TGRT Belgesel TV’de 13 yıldır kesintisiz olarak yayınlanıyor; program her gün sabah, öğle ve gece kuşaklarında izleyiciyle buluşuyor.
Öte yandan, Devr-i Alem yayınlarına ait kitaplar ve yazılı eserler www.ismailkahraman.net adresi üzerinden okurlara sunulurken, yayınlara Kitapyurdu üzerinden de erişilebiliyor:
https://www.kitapyurdu.com/index.php?route=product/publisher_products/all&publisher_id=11692
Belgesel, kitap ve yayın çalışmalarıyla kültür, tarih ve tabiat mirasını kayıt altına almayı amaçlayan Devr-i Alem ekibi, çalışmalarını televizyon, dijital platformlar ve yazılı eserlerle sürdürmeye devam ediyor.