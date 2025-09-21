SAĞLIK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükakın: “Sağlıklı bir yaşam için hareketlilik şart”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında düzenlediği “Herkes İçin Hareketlilik” etkinliğinde konuşan Başkan Tahir Büyükakın, kent genelinde son bir yılda toplam 19.3 ton kilo kaybı sağlandığına dikkat çekti. Büyükakın, “Siz başardınız, bu şehri hafifleten sizlersiniz" diyerek katılımcılara teşekkür etti.

Büyükakın: 'Sağlıklı bir yaşam için hareketlilik şart”

21 Eylül 2025 Pazar 09:47

 EŞİ FİGEN HANIM İLE BİRLİKTE KATILDI

Etkinliğe Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın’ın yanı sıra eşi Figen Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç da katıldı. Program boyunca katılımcılarla yakından ilgilenen Başkan Büyükakın, etkinliklerin aileler ve çocuklar için önemine dikkat çekti.

 

430 BİNİ AŞKIN FİZİKSEL AKTİVİTE HİZMETİ

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın yürüttüğü Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Projesi, yalnızca spor değil; psikolojik danışmanlık, diyetisyen desteği, fizyoterapi ve uzman antrenörlerle yapılan egzersizlerle bütüncül bir sağlık modeli sundu. 2024 yılı itibarıyla 94.257 kadın projeye dâhil olurken, 431 bini aşkın fiziksel aktivite hizmeti sunuldu. Pilates, zumba, yürüyüş, ileri yaş egzersizleri gibi birçok branşla kadınların yaşam kalitesi arttırıldı. Başkan Büyükakın, projeden elde edilen verileri paylaşarak, “Diyetisyenlerimiz aracılığıyla 33 bin 291 kadına bireysel danışmanlık verdik. Obezite ile mücadelede toplam 19.300 kilogram hafifledik. Bu sadece bedenlerimizin değil, şehrimizin yükünün de hafiflemesi demek" dedi.

 

AİLELER SEKA PARK’TA BULUŞTU

Sekaparark Uçurtma Tepesi’nde gerçekleştirilen “Herkes İçin Hareketlilik” etkinliği yüzlerce aileyi bir araya getirdi. Bando eşliğinde yürüyüşle başlayan program, çocuk atölyeleriyle renklendi. Kum boyama, şapka boyama, kalemlik boyama gibi etkinlikler miniklere yaratıcılık fırsatı sunarken; denge bisiklet parkuru, yüz boyama ve balon aktiviteleri eğlenceli anlara sahne oldu. Sahne etkinliklerinde step aerobik ve trambolin gösterileriyle katılımcılar hem eğlendi hem sporun enerjisini doyasıya yaşadı. Etkinlikte atölyelerin yanı sıra açık havada oynanan takım oyunu Mölkky, hem çocuklara hem de ailelere keyifli dakikalar yaşattı. Katılımcılar, doğayla iç içe oynanan bu oyunda hem rekabetin hem de birlikte hareket etmenin tadını çıkarırken, alanda renkli görüntüler oluştu.

 

FİLİSTİN İÇİN BALONLAR GÖKYÜZÜNE

Programın sonunda düzenlenen aile yarışmaları büyük heyecan yaratırken, gün Filistin için gökyüzüne balon bırakma etkinliği ile anlamlı bir şekilde son buldu. Katılımcılar kırmızı, yeşil, beyaz ve siyah renklerdeki balonları gökyüzüne bırakarak barış ve dayanışma mesajı verdi. Başkan Büyükakın, konuşmasının bu bölümünde ise toplumsal duyarlılığın önemine dikkat çekerek, "Gazze’de sadece insanlar değil, insanlık öldürülüyor. Bizler burada huzur içindeysek, askerimiz, polisimiz sayesinde. Çocuklarımız ellerinde balonlarla güven içinde oynayabiliyorsa bu büyük bir nimet. Bu nimetleri korumak için hem şehirde hem dünyada duyarlı olmak zorundayız" dedi.

 

“MODERN YAŞAM HAREKETLE DENGELENMELİ”

Konuşmasında modern yaşamın getirdiği hareketsizlik sorununa da değinen Başkan Büyükakın, “Arabalarla her yere gidiyoruz, hareketliliğimiz minimuma indi. Oysa alınan kaloriler sürekli artıyor. Sağlıklı bir yaşam için hareketi hayatımızın her alanına dâhil etmemiz gerekiyor. Biz de belediye olarak bunun için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Gün boyu spor, eğlence ve dayanışmayla dolu program, hem şehirde hareketliliği artırdı hem de toplumsal mesajlarıyla hafızalara kazındı.

(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Anne Şehir’den bel sağlığı için öneriler Anne Şehir’den bel sağlığı için öneriler
Allurion Mide Balonu Allurion Mide Balonu
Uzmanından kadınlara uyarı: Uzmanından kadınlara uyarı: "Diz ağrısını hafife...
USTAM projesiyle sağlığa destek USTAM projesiyle sağlığa destek
Kadınlar sağlıklı yaşam için yürüdü Kadınlar sağlıklı yaşam için yürüdü
Antikkapı her alanda fark yaratıyor Antikkapı her alanda fark yaratıyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Anne Şehir’den bel sağlığı için öneriler
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kadınların fiziksel sağlığını korumaya ve yaşam kalitesini artırmaya...

Haberi Oku