Büyükakın: “Sağlıklı bir yaşam için hareketlilik şart”

EŞİ FİGEN HANIM İLE BİRLİKTE KATILDI

Etkinliğe Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın’ın yanı sıra eşi Figen Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç da katıldı. Program boyunca katılımcılarla yakından ilgilenen Başkan Büyükakın, etkinliklerin aileler ve çocuklar için önemine dikkat çekti.

430 BİNİ AŞKIN FİZİKSEL AKTİVİTE HİZMETİ

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın yürüttüğü Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Projesi, yalnızca spor değil; psikolojik danışmanlık, diyetisyen desteği, fizyoterapi ve uzman antrenörlerle yapılan egzersizlerle bütüncül bir sağlık modeli sundu. 2024 yılı itibarıyla 94.257 kadın projeye dâhil olurken, 431 bini aşkın fiziksel aktivite hizmeti sunuldu. Pilates, zumba, yürüyüş, ileri yaş egzersizleri gibi birçok branşla kadınların yaşam kalitesi arttırıldı. Başkan Büyükakın, projeden elde edilen verileri paylaşarak, “Diyetisyenlerimiz aracılığıyla 33 bin 291 kadına bireysel danışmanlık verdik. Obezite ile mücadelede toplam 19.300 kilogram hafifledik. Bu sadece bedenlerimizin değil, şehrimizin yükünün de hafiflemesi demek" dedi.

AİLELER SEKA PARK’TA BULUŞTU

Sekaparark Uçurtma Tepesi’nde gerçekleştirilen “Herkes İçin Hareketlilik” etkinliği yüzlerce aileyi bir araya getirdi. Bando eşliğinde yürüyüşle başlayan program, çocuk atölyeleriyle renklendi. Kum boyama, şapka boyama, kalemlik boyama gibi etkinlikler miniklere yaratıcılık fırsatı sunarken; denge bisiklet parkuru, yüz boyama ve balon aktiviteleri eğlenceli anlara sahne oldu. Sahne etkinliklerinde step aerobik ve trambolin gösterileriyle katılımcılar hem eğlendi hem sporun enerjisini doyasıya yaşadı. Etkinlikte atölyelerin yanı sıra açık havada oynanan takım oyunu Mölkky, hem çocuklara hem de ailelere keyifli dakikalar yaşattı. Katılımcılar, doğayla iç içe oynanan bu oyunda hem rekabetin hem de birlikte hareket etmenin tadını çıkarırken, alanda renkli görüntüler oluştu.

FİLİSTİN İÇİN BALONLAR GÖKYÜZÜNE

Programın sonunda düzenlenen aile yarışmaları büyük heyecan yaratırken, gün Filistin için gökyüzüne balon bırakma etkinliği ile anlamlı bir şekilde son buldu. Katılımcılar kırmızı, yeşil, beyaz ve siyah renklerdeki balonları gökyüzüne bırakarak barış ve dayanışma mesajı verdi. Başkan Büyükakın, konuşmasının bu bölümünde ise toplumsal duyarlılığın önemine dikkat çekerek, "Gazze’de sadece insanlar değil, insanlık öldürülüyor. Bizler burada huzur içindeysek, askerimiz, polisimiz sayesinde. Çocuklarımız ellerinde balonlarla güven içinde oynayabiliyorsa bu büyük bir nimet. Bu nimetleri korumak için hem şehirde hem dünyada duyarlı olmak zorundayız" dedi.

“MODERN YAŞAM HAREKETLE DENGELENMELİ”

Konuşmasında modern yaşamın getirdiği hareketsizlik sorununa da değinen Başkan Büyükakın, “Arabalarla her yere gidiyoruz, hareketliliğimiz minimuma indi. Oysa alınan kaloriler sürekli artıyor. Sağlıklı bir yaşam için hareketi hayatımızın her alanına dâhil etmemiz gerekiyor. Biz de belediye olarak bunun için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Gün boyu spor, eğlence ve dayanışmayla dolu program, hem şehirde hareketliliği artırdı hem de toplumsal mesajlarıyla hafızalara kazındı.



(Erkan ERENLER)