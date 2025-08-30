Büyükşehir’den zafer kutlamalarına yakışan film

Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarını unutulmaz bir etkinlikle devam ettirdi. Zafer meşalesini “Kahramanların İzinde” adlı konserle yakan Büyükşehir, büyük bayramın arifesinde ise “Son Akşam Yemeği” adlı filmin gösterimini gerçekleştirdi. Film, Milli İrade Meydanı’nda duygu dolu anlara sahne oldu.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet tarihimizin en kritik dönemeçlerinden birini beyaz perdeye taşıyan “Son Akşam Yemeği” filmini Kocaelililerle buluşturdu. Çankaya Köşkü’nün mutfağında ve yemek salonunda yaşananları anlatan film, vatandaşlar tarafından büyük bir beğeniyle izlendi. Duygusal anların yaşandığı film, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundaki emeği bir kez daha gözler önüne serdi. Filme başlamadan kısa bir süre önce alana gelen Kocaelililer, Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz mısır ikramını da alarak dev ekran karşısındaki yerlerine yerleşti.

FİLMİN KONUSU

Film, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Arkadaşlar, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz” dediği ve Cumhuriyet düşüncesinin ortaya konulduğu 28 Ekim 1923 akşamı Çankaya Köşkü'nün mutfağında ve yemek salonunda gelişen olayları konu ediniyor. 28 Ekim 1923’te Çankaya Köşkü’nde, ülkenin kaderini değiştirecek kararlara imza atılmak üzeredir. Akşam verilecek yemek için mutfakta hummalı hazırlık devam ederken, köşkün yaşlı yamağı Ahir’e köyden bir ziyaretçi gelir. Çankaya Köşkü’nün üst katında yeni bir yönetim şekline geçiş tartışılıyordur ve ertesi gün cumhuriyet ilan edilecektir. Köşkün mutfağında ise aşçıdan yamağa tüm çalışanlar hüzün ve mutluluk dolu bu yirmi dört saate şahitlik edecektir.

FİLMİN KADROSU

Yönetmenliğini Levent Onan’ın üstlendiği filmde Mustafa Kemal Atatürk’ü Onur Tuna, Latife Hanımı ise Pelin Akil canlandırdı. Filmde ayrıca; Engin Şenkan, Azra Aksu ve Necip Memili gibi sanatçılar rol aldı.

MİLLİ İRADE MEYDANI’NIN RUHUNA UYGUN BİRLİKTELİK

Bilindiği gibi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ağustos ayı boyunca Milli İrade Meydanı’nda “Açık Havada Sinema Keyfi” düzenlendi. Başta Yeşilçam olmak üzere vizyona girdiğinde büyük beğeni gören filmler alanda sinema keyfi yaşattı. Yaz neşesine neşe katan gösterimlere vatandaşlar severek katıldı. Büyük bir ailenin hep birlikte sinema izlemesini andıran görüntüler ise Milli İrade Meydanı’nın birlik ve beraberliğine anlam kattı.

ZAFERİ FETTAH CAN KONSERİ İLE KUTLAYACAĞIZ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bugün (Cumartesi) kutlanacak 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ise İzmit Milli İrade Meydanı’nda muhteşem bir konser düzenleyecek. Sevilen sanatçı Fettah Can’ın sahne alacağı konser 21.30’da başlayacak.



(Ömer İLGEÇ)