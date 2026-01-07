ÇAYIROVA FEVZİ ÇAKMAK ANADOLU LİSESİNDE AİLE SEVGİSİ SEMİNERİ

Çayırova milli eğitim müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen seminerde yapılan konuşmalar ve sunum belgesel sinevizyon haline yayınlandı.





ÇAYIROVA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI





Bağımlılıkla Mücadele ve Ailenin Önemi konulu seminer programı başarıyla gerçekleştirildi.

İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Recep Demir, İlçe Emniyet Müdürümüz Şenol Toklu, Avrasya Gazeteciler Derneği Başkanı İsmail Kahraman ve okul müdürlerimizin katılım sağladığı programda, aile kurumunun bağımlılıkla mücadeledeki belirleyici rolü ele alındı.





https://www.facebook.com/share/v/1aPoEajYBi/?mibextid=wwXIfr ) Programın ev sahipliğini üstlenen Çayırova Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi idaresine, semineri gerçekleştiren Sosyal Hizmet Uzmanı Elif Arslan Polat’a, katkı sunan tüm paydaşlarımıza ve katılım sağlayan değerli misafirlerimize teşekkür ederiz. Toplumsal farkındalığı güçlendiren bu tür çalışmaların artarak devam etmesini temenni ediyoruz. ( Kaynak





ÇAYIROVA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ RECEP DEMİRİN KONUŞMASI CANLI YAYINLANDI













Çayırova’da “Bağımlılıkla Mücadelede Aile Sevgisinin Önemi” Yarışması Sonuçlandı Çayırova’da “Bağımlılıkla Mücadelede Aile Sevgisinin Önemi” Yarışması Sonuçlandı





Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Bağımlılıkla Mücadelede Aile Sevgisinin Önemi” konulu resim, hikaye ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler belli oldu. Gençlerin bağımlılığa karşı bilinçlendirilmesini hedefleyen yarışmada, üç farklı kategoride yetenekler sergilendi.





Dereceye Giren Öğrenciler ve Okulları





İlkokullar Arası Resim Yarışması:





Sahra Naz Bilici – Alparslan İlkokulu

Elif Nurselin Çin – Ahmet Yesevi İlkokulu

Elif Nisa Erhal – Türkan Göktürk İlkokulu

Ortaokullar Arası Hikaye Yarışması:





Melisa Ağaç – Mustafa Necati Ortaokulu

Asmin Aksoy – Mustafa Necati Ortaokulu

Emine Omar – Çayırova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Ortaokul Kademesi)

Liseler Arası Şiir Yarışması:





Zeynep İkbal Sessiz – Çayırova Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

Emir Çalık – Ertuğrul Kurdoğlu Anadolu Lisesi

Muhammed Tahmaz – Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Kazananlara Altın Ödülü









Yarışma sonucunda büyük başarı gösteren öğrencilerden birincilere 1 gram altın, ikincilere yarım gram altın, üçüncülere ise çeyrek gram altın ödülü takdim edilecek. Sosyal sorumluluk bilincini sanatla birleştiren bu anlamlı etkinlik, ilçedeki okullardan büyük ilgi gördü.