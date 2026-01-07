ÇAYIROVA FEVZİ ÇAKMAK ANADOLU LİSESİNDE AİLE SEVGİSİ SEMİNERİ

https://youtu.be/HVcP_6b2Gvo?si=GCeDKD0fg0YChsd7
ÇAYIROVA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI
Bağımlılıkla Mücadele ve Ailenin Önemi konulu seminer programı başarıyla gerçekleştirildi.
İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Recep Demir, İlçe Emniyet Müdürümüz Şenol Toklu, Avrasya Gazeteciler Derneği Başkanı İsmail Kahraman ve okul müdürlerimizin katılım sağladığı programda, aile kurumunun bağımlılıkla mücadeledeki belirleyici rolü ele alındı.
Programın ev sahipliğini üstlenen Çayırova Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi idaresine, semineri gerçekleştiren Sosyal Hizmet Uzmanı Elif Arslan Polat’a, katkı sunan tüm paydaşlarımıza ve katılım sağlayan değerli misafirlerimize teşekkür ederiz. Toplumsal farkındalığı güçlendiren bu tür çalışmaların artarak devam etmesini temenni ediyoruz. ( Kaynak https://www.facebook.com/share/v/1aPoEajYBi/?mibextid=wwXIfr )
ÇAYIROVA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ RECEP DEMİRİN KONUŞMASI CANLI YAYINLANDI
Çayırova’da “Bağımlılıkla Mücadelede Aile Sevgisinin Önemi” Yarışması Sonuçlandı
Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Bağımlılıkla Mücadelede Aile Sevgisinin Önemi” konulu resim, hikaye ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler belli oldu. Gençlerin bağımlılığa karşı bilinçlendirilmesini hedefleyen yarışmada, üç farklı kategoride yetenekler sergilendi.
Dereceye Giren Öğrenciler ve Okulları
İlkokullar Arası Resim Yarışması:
Sahra Naz Bilici – Alparslan İlkokulu
Elif Nurselin Çin – Ahmet Yesevi İlkokulu
Elif Nisa Erhal – Türkan Göktürk İlkokulu
Ortaokullar Arası Hikaye Yarışması:
Melisa Ağaç – Mustafa Necati Ortaokulu
Asmin Aksoy – Mustafa Necati Ortaokulu
Emine Omar – Çayırova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Ortaokul Kademesi)
Liseler Arası Şiir Yarışması:
Zeynep İkbal Sessiz – Çayırova Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi
Emir Çalık – Ertuğrul Kurdoğlu Anadolu Lisesi
Muhammed Tahmaz – Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi
Kazananlara Altın Ödülü
Yarışma sonucunda büyük başarı gösteren öğrencilerden birincilere 1 gram altın, ikincilere yarım gram altın, üçüncülere ise çeyrek gram altın ödülü takdim edilecek. Sosyal sorumluluk bilincini sanatla birleştiren bu anlamlı etkinlik, ilçedeki okullardan büyük ilgi gördü.