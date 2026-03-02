Gebze Belediyesi Tarihi Çarşı Hamamı'nda Restorasyon Çalışmalarını Başlattı

Osmanlı döneminden günümüze ulaşan ve klasik çifte hamam plan şemasına sahip Tarihi Çarşı Hamamı'nda Gebze Belediyesi’nin başlatmış olduğu restorasyon süreci, rölöve, restitüsyon ve restorasyon raporları doğrultusunda bilimsel ve teknik esaslara uygun şekilde yürütülüyor.

Soyunmalık (soğukluk), ılıklık ve sıcaklık mekânları ile külhan bölümlerinden oluşan yapı; kadın ve erkek bölümlerinin simetrik kurgusu, kubbeli örtü sistemi, kesme taş ve tuğla malzeme kullanımıyla dönemin mimari özelliklerini yansıtıyor. Yapının özgün plan şeması, yürütülen teknik çalışmalarla daha net ve sağlıklı biçimde ortaya konuluyor.





Bilimsel Verilerle Kapsamlı Belgeleme

Hazırlanan rölöve çalışmaları kapsamında yapının mevcut durumu ayrıntılı şekilde kayıt altına alındı. Restitüsyon raporları doğrultusunda özgün mimari öğeler tespit edilerek yapının ilk dönem kurgusu, bilimsel veriler ışığında yeniden değerlendirildi.

Restorasyon projesinde: özgün malzeme ve yapım tekniklerine sadık kalınarak sonradan eklenen niteliksiz müdahalelerin temizlenmesi, statik açıdan zayıflayan bölümlerin güçlendirilmesi ve taşıyıcı sistemin bütüncül olarak iyileştirilmesi hedefleniyor. Kubbe geçiş elemanları, kemerler ve duvar dokularında özgün dokuya uygun onarım teknikleri uygulanıyor.



Başkan Büyükgöz: "Tarihe Sahip Çıkıyoruz"

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yürütülen çalışmaların yalnızca fiziksel bir onarım süreci olmadığını, aynı zamanda kentin tarihine ve kimliğine sahip çıkma iradesi olduğunu vurguladı.

Başkan Büyükgöz, "Restorasyon çalışmaları başladı. Önümüzdeki aylarda çalışmalar daha da yoğunlaşacak ve tamamlanacak. Gebze'mizin tarihi kimliğine uygun bu yapıyı, yeni bir fonksiyonla hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

Tarihi Doku Korunarak Yeniden İşlevlendirilecek

Vakıflardan devralınan Tarihi Çarşı Hamamı'nın, aslına uygun şekilde ihya edilerek yeniden işlevlendirilmesi planlanıyor. Çalışmalar tamamlandığında yapı, tarihi dokusunu muhafaza eden, kültürel ve sosyal hayata katkı sunan bir merkez olarak Gebzelilerle buluşturulacak.