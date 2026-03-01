1 tramvay aracı aynı anda 600 yolcu taşıyacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Akçaray Tramvay Hattı’nda kapasiteyi iki katına çıkarma hedefiyle başlattığı çalışmaları hız kesmeden sürdürüyor. Yolcu yoğunluğunu azaltmak amacıyla tramvaylar çift dizi (peş peşe iki tramvay) olarak hizmet verecek. Böylelikle her bir tramvay seti aynı anda 600 yolcu taşıyabilecek.

DURAKLAR BİRER BİRER UZUYOR

Ulaşımda çığır açarak kenti demir ağlarla ören Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 12 tramvay durağında yürütülen kapasite artırma çalışmalarında önemli ilerleme kaydetti. Birçok durakta inşaat, elektrik borulama ve granit kaplama imalatları tamamlanırken, kanopi ve turnike montajları ise program dahilinde devam ediyor. Fevziye, Gar ve Eğitim Kampüsü duraklarında ise kısa süre içinde yol genişletme çalışmalarına başlanacak.

KONFOR HER ALANDA ARTACAK

Çalışmalar tamamlandığında her bir tramvay seti aynı anda 600 yolcu taşıyabilecek. Tüm duraklara her iki yönden giriş ve çıkış imkânı sağlanarak erişilebilirlik artırılacak, yoğun saatlerde oluşan yığılmaların önüne geçilecek. Ayrıca uzatılan istasyonlara kanopi ve kent mobilyaları eklenerek yolcuların bekleme konforu da yükseltilecek.

12 DURAKTA ALTYAPI ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

Otogar, Yahya Kaptan, Doğu Kışla, Yenişehir ve Milli İrade Meydanı duraklarında inşaat ve altyapı imalatları tamamlanırken, kanopi ve turnike montajları ise sürüyor. Mehmet Ali Paşa durağında yol genişletme çalışmaları tamamlandı. Fuar, Yeni Cuma, Seka Park, Seka Devlet Hastanesi, Kongre Merkezi ve Plajyolu duraklarında ise inşaat, elektrik ve kanopi montajı tamamlandı, turnike montajının ise kısa süre içinde başlaması planlanıyor.

3 DURAKTA GENİŞLEME ÇALIŞMASI BAŞLAYACAK

Eğitim Kampüsü, Fevziye ve Gar duraklarında yol genişletme çalışmalarının ardından istasyon uzatma imalatlarına geçilecek. Bu kapsamlı dönüşümle birlikte Akçaray’da hem kapasite hem de yolcu konforu önemli ölçüde artırılmış olacak. Hızlı ve konforlu ulaşım ağı genişlerken, tramvaylar bu çalışmaların ardından çift dizi halinde hizmet verebilecek.