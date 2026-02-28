GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gönül sofrası Makedonya Zhupa’da kuruldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ruhunu Balkan coğrafyasında güçlü şekilde yaşatıyor. Bu kapsamda Kuzey Makedonya programının ikinci gününde düzenlenen iftar organizasyonu, Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı Zhupa’da (Merkez Jupa) gerçekleştirildi. Soydaşlarımızın yoğun katılım gösterdiği programda duygu dolu anlar yaşandı.

Gönül sofrası Makedonya Zhupa'da kuruldu

28 Şubat 2026 Cumartesi 16:19

 ZHUPA’DA ANLAMLI BULUŞMA

Merkez Jupa Belediyesi, Kuzey Makedonya’daki Türk nüfusunun en yoğun olduğu yerlerden biri. Büyük çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu ilçede Türk kültürü, gelenekleri ve dini değerler güçlü şekilde yaşatılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan ayında soydaşlara birlik, beraberlik ve paylaşım imkânı sunan kardeşlik sofrası Zhupa’daki soydaşlarımız tarafından memnuniyetle karşılandı. İftar programında Zhupalı çocuklar da unutulmadı. Büyükşehir, Kocaeli’den getirilen özel hediyeleri dağıtarak minik kalplerin yüzlerini güldürdü.

 

PROTOKOLDEN GENİŞ KATILIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kuzey Makedonya’da düzenlediği iftarların ikinci gününde kardeşlik sofraları bu kez Zhupa’da kuruldu. İftar programına T.C. Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Merkez Jupa Belediye Başkanı Aryan İbrahim, Türkiye Maarif Vakfı Kuzey Makedonya Temsilcisi Osman Demirgöl, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba, Kocaeli Rumeli Türkleri Dernek Başkanı Hasan Pehlivanoğlu ve soydaş vatandaşlar katıldı. Samimi ve sıcak bir ortamın oluştuğu programda Kocaeli’den STK temsilcileri ve meclis üyeleri de yer aldı.

 

“JUPA HALKI ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Ramazan’ın paylaşma ve dayanışma ruhunu yansıtan organizasyonda iftar sonrası protokol konuşmaları gerçekleştirildi. Merkez Jupa Belediye Başkanı Aryan İbrahim yaptığı konuşmada,“Bu sofranın kurulmasında emeği geçen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne Jupa halkı adına teşekkür ediyorum" dedi. Öte yandan İftar programı öncesi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba, Jupa Belediye Başkanı Aryan İbrahim’i makamında ziyaret ederek, Kocaeli’den getirdiği hediyeleri takdim etti.

 

PLAKET TAKDİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Program kapsamında T.C. Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Merkez Jupa Belediye Başkanı Aryan İbrahim, Kocaeli Büyükşehir Başkan Vekili Hasan Soba ve Kocaeli Rumeli Türkleri Derneği Başkanı Hasan Pehlivanoğlu’na plaket takdim edildi. Herkesin keyif alarak memnuniyetini dile getirdiği program, çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi. Balkanlar’daki kardeşlik bağlarını güçlendiren iftar programı, sıcakkanlı soydaşlarımız tarafından takdirle karşılandı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Batıkent Semtinde Güvenilir Kilit Hizmetleri Batıkent Semtinde Güvenilir Kilit Hizmetleri
Sabiha Gökçen’e Hat 200 çözümü Sabiha Gökçen’e Hat 200 çözümü
GEBZE BELEDİYESİ PERSONELİ İFTAR PROGRAMINDA BİR ARAYA GELDİ GEBZE BELEDİYESİ PERSONELİ İFTAR PROGRAMINDA BİR...
Bodrum'un Yerel Firması ile Güvenilir ve Konforlu Ulaşım: Bodrum Vip Transfer Bodrum'un Yerel Firması ile Güvenilir ve Konforlu...
Kocaelispor Taraftarı Harda Kaçmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Kocaelispor Taraftarı Harda Kaçmaz Son Yolculuğuna...
Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz, Hatay’da Deprem Şehitlerini Andı Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz, Hatay’da Deprem...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Batıkent Semtinde Güvenilir Kilit Hizmetleri
Batıkent bölgesinde güvenilir, hızlı ve profesyonel çilingir hizmeti arayanlar için faaliyet gösteren...

Haberi Oku