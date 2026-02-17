Kağıtspor, 7 branşta rakip tanımadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin spora verdiği destek, skorlara da yansıyor. Altyapıdan elit seviyeye kadar birçok branşta faaliyet gösteren Kağıtspor, bu hafta hem bireysel hem takım sporlarında aldığı derecelerle dikkatleri üstüne çekti. Türkiye şampiyonlukları, klasman dereceleri ve kritik galibiyetlerle rakip tanımayan mavi-beyazlı kulüp, bu hafta da Kocaeli’yi gururlandırdı.

YILIN ÖZEL SPORCUSU İSMAİL HACI BEKAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor kendi altyapısından yetiştirdiği sporcularla hem kulübün imajına katkı sağlıyor hem de birçok gencin hayallerine dokunuyor. Bu kapsamda Kocaeli Gazetesi’nin Geleneksel Doruktakiler Ödülleri’nde Kağıtspor’un milli bilek güreşçisi İsmail Hacı Bekar, “Yılın Özel Sporcusu” seçildi. İsmail Hacı Bekar, 10-23 Eylül 2025 tarihleri arasında Bulgaristan’ın Albena şehrinde düzenlenen 2025 Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’nda dünya şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

PARA TAEKWONDO’DA TÜRKİYE İKİNCİLİĞİ

9-10 Şubat tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Türkiye Para Taekwondo Şampiyonası’nda Kağıtspor yerini aldı. Şampiyonada Ayşe Dudu Karatay, üstün performansıyla Türkiye 2’incisi oldu. Azmi ve mücadelesiyle takdir toplayan Karatay, Kağıtspor’un birçok branşta olduğu gibi paralimpik branşlardaki iddiasını da bir kez daha gözler önüne serdi.

KAĞITSPOR FİLEDE RAKİP TANIMIYOR

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, Konya deplasmanında Karapınar Anadolu Leoparları takımını 3-1’lik setle mağlup etti. İç saha ve deplasman fark etmeksizin ortaya koyduğu mücadeleci oyunla dikkat çeken mavi-beyazlılar, Efeler Ligi yolunda istikrarlı yükselişini sürdürdü.



DEV ADAMLAR ANKARAGÜCÜ’NE GEÇİT VERMEDİ

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 24. hafta mücadelesinde Kağıtspor Basketbol Takımı, MKE Ankaragücü’nü 82-69 mağlup etti. Kendi evinde baştan sona üstün oynayan mavi-beyazlı ekip, sezonun 9. galibiyetini alarak çıkışını sürdürdü. Parkedeki mücadele kadar tribün desteği de galibiyette etkin bir rol oynadı.

GÜREŞTE ÇİFTE ALTIN

13-18 Şubat tarihlerinde düzenlenen U20 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nda Kağıtspor sporcuları önemli başarılara imza attı. 57 kiloda Ebubekir Gür ve 70 kiloda Remzi Temur altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu olurken, 86 kiloda Mehmet Tunca Çıtak ise beşinci olarak şampiyonayı tamamladı. Toplam 84 puan toplayan Kağıtspor, takım klasmanında Türkiye üçüncüsü olarak kürsüde yer alma başarısı gösterdi.

SLOVENYA’DAN BAŞARIYLA DÖNDÜLER

Slovenya’nın Ljubljana şehrinde düzenlenen Büyükler Avrupa Açık Judo Turnuvası’nda Kağıtspor’un sporcuları önemli dereceler elde etti. 73 kiloda Muhammed Ali Demirel ve 57 kiloda Ayşenur Budak gümüş madalya kazanırken, 48 kiloda Sıla Ersin ile +100 kiloda İbrahim Tataroğlu bronz madalyanın sahibi oldu. Uluslararası arenada düzenlenen yarışmada mavi-beyazlı kulübün bayrağı gururla dalgalandı.







KARATE’DE ÖZEL SPORCULARIMIZDAN BÜYÜK BAŞARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonu doğrultusunda sporcuların gelişimine yönelik yatırımlar artarak sürerken, Kağıtspor farklı branşlarda elde ettiği başarılarla bu desteğin karşılığını vermeye devam ediyor. Bu kapsamda 12-15 Şubat tarihlerinde Manisa’da düzenlenen Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası’nda İşitme Engelli sporcular önemli dereceler elde etti. Büyük Erkek Kata kategorisinde Burak Mert Can gümüş madalya kazanırken, -75 kiloda Emirhan Eroğlu, -50 kiloda Zeynep Sağlık, -55 kiloda Tuba Oruç ve -61 kiloda İrem Topaloğlu da gümüş madalyanın sahibi oldu. Burak Mert Can -67 kiloda bronz madalya elde ederken, +84 kiloda Şaban Köse ve Emrah Mutlu da bronz madalya kazanarak şampiyonayı kürsüde tamamladı.

KARATE TAKIMI MADALYALARI TOPLADI

Kağıtspor Karate Takımı, üst üste 4. kez Türkiye Genel Klasman Şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı. Altın, gümüş ve bronz madalyalarla dolu organizasyonda sporcular adeta madalya kürsüsünü domine etti. Şampiyonada 50 kilo kadınlarda Hiranur Temizel, 55 kilo kadınlarda Zümra Rezzan İm, 60 kilo erkeklerde Mert Halıcı, 67 kilo erkeklerde Ömer Abdurrahim Özer, 75 kilo erkeklerde Enes Bulut ve 84 kilo erkeklerde Kadir Kaanbekler altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. +84 kilo erkeklerde Ahmet Bulut gümüş madalya elde ederken, 67 kilo erkeklerde Ekrem Altuner Yılmaz, 75 kilo erkeklerde Ahmet Yiğit Halıcı ve +68 kilo kadınlarda Rabia Yılmaz bronz madalyanın sahibi oldu.