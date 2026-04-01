Öz kardeşini pusu kurup öldürdü

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde işe gitmek için tırına bindiği sırada silahlı saldırıya uğrayan adam hayatını kaybetti. Başında kaskla tırın altına saklanarak pusu kuran ve cinayetin ardından suç aletiyle polise teslim olan saldırganın, maktulün husumetli olduğu ağabeyi olduğu ortaya çıktı.

Olayın ardından kaçan zanlı S. Kaya, bir süre sonra polis merkezine giderek suç aleti tabancayla birlikte teslim oldu. Cinayeti itiraf eden şüphelinin, maktul Çetin Kaya'nın ağabeyi olduğu ve iki kardeş arasında önceden husumet bulunduğu iddia edildi.







Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı inceleme sürüyor.

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Nenehatun Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işe gitmek için park halindeki tırının yanına gelen Çetin Kaya, aracını çalıştırmak istedi. Bu sırada tırın altına saklanan ve başında kask bulunan şüpheli, saklandığı yerden çıkarak Kaya'ya tabancayla ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kaya, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çetin Kaya, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.