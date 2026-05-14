KOTO’da DMO Satınalma Süreçleri ve Tedarikçi İşbirliği Fırsatları anlatıldı

Kocaeli Ticaret Odası, Devlet Malzeme Ofisi işbirliği ile DMO satın alma süreçleri, tedarikçi kayıt sistemi, katalog uygulamaları ve kamuya satış fırsatları ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Devlet Malzeme Ofisi’nin yerli üreticilere sağladığı avantajlar ile kamu alımlarındaki yeni fırsatları paylaştığı toplantıya ilgi yoğun oldu. Programa Devlet Malzeme Ofisi Merkezi Satın Alma Uzmanı Serap Topal, Kimya Mühendisi Başak Yeter, Makine Mühendisi Taner Kırtay, Makine Mühendisi Cumhur Dalgın, Şef Meral Durgun ve Tekniker Kerem Başol konuşmacı olarak katıldı.

‘DMO STRATEJİK BİR İŞ ORTAĞI’

Devlet Malzeme Ofisi Merkezi Satın Alma Uzmanı Serap Topal, DMO’nun 1926 yılından bu yana kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetleri hızlı, şeffaf ve verimli şekilde tedarik eden merkezi satın alma kurumu olduğunu vurgulayarak başladığı sunumunda, DMO’nun yalnızca bir satın alma kurumu değil, aynı zamanda yerli üreticileri destekleyen stratejik bir iş ortağı olduğunu ifade etti. Topal katılımcılara, kamu kurumlarının DMO üzerinden gerçekleştirdiği alımların Kamu İhale Kanunu kapsamında istisna avantajı taşıdığı ve bu sayede satın alma süreçlerinin daha hızlı ilerlediği bilgisini aktardı.

YERLİ ÜRETİCİLERE ÖNEMLİ AVANTAJLAR

Topal, DMO’nun Genel Katalog, KOBİ Kataloğu, Cazibe Merkezleri Kataloğu ve Tekno Katalog uygulamaları hakkında detaylı bilgiler paylaşarak, yerli malı belgeli ürünlere yüzde 15 fiyat avantajı sağlandığı, yerli üreticilerin e-Satış platformunda öncelikli olarak yer aldığını söyledi. Topal ayrıca KOBİ’lerin, teknoloji girişimcilerinin ve üretici firmaların kamu alımlarına daha kolay erişebilmesi amacıyla geliştirilen sistemler hakkında bilgi verdi. Firmaların DMO’nun e-Satış kataloğuna dahil olarak ürünlerini tüm kamu kurumlarına sunabileceğini açıkladı.



TEDARİKÇİ KAYIT SÜREÇLERİ UYGULAMALI ANLATILDI

Program kapsamında tedarikçi ön kayıt sistemi, e-Devlet üzerinden başvuru süreçleri ve elektronik ihale uygulamaları da uygulamalı olarak anlatıldı. 2025 yılı itibarıyla 122 milyon 748 bin 129 TL’ye kadar olan alımların DMO mevzuatı kapsamında hızlı ve pratik şekilde gerçekleştirilebildiği bilgisi paylaşıldı.

SAĞLIK MARKET MODELİ ANLATILDI

DMO heyeti tarafından Sağlık Market uygulaması hakkında da bilgilendirme yapıldı. Türkiye genelindeki sağlık kuruluşlarının ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyaçlarının dijital platform üzerinden karşılandığı sistem sayesinde 2024 yılında toplam 55 milyar TL tasarruf sağlandığı ifade edildi. 1000’in üzerinde tedarikçinin yer aldığı Sağlık Market sisteminde yüz binlerce elektronik ihale gerçekleştirildiği belirtilirken, dijitalleşmenin kamu alımlarındaki hız ve verimliliği artırdığı vurgulandı.

İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ YAPILDI

Toplantının sonunda katılımcı firmaların soruları yanıtlanırken, DMO yetkilileri ile firmalar arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi. Programda, Kocaeli iş dünyasının kamu alımlarındaki payının artırılması ve firmaların DMO Tedarikçi Kayıt Sistemi’ne dahil olmalarının önemine dikkat çekildi.