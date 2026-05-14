Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Osman Yılmaz Mahallesi’nde Esnafla Buluştu

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Osman Yılmaz Mahallesi’nde gerçekleştirilen esnaf ziyaret programında; İlçe Başkanı Recep Kaya, İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Bilal Durmuş Kurt ve Mahalle Başkanı Fatma Top ile birlikte sahadaydı.

Mahalle esnafını tek tek ziyaret eden Başkan Büyükgöz ve beraberindeki heyet, esnafla hasbihal etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaretlerde, bölge esnafının talep ve önerileri yerinde dinlendi.

Cumhurbaşkanının Teşrifleriyle Gerçekleşecek Programa Davet

Ziyaretler kapsamında esnaf ve mahalle sakinleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle şehirde gerçekleştirilecek “Bir Gençlik Şöleni” programına davet edildi.

Başkan Büyükgöz, gün boyunca gösterilen ilgi ve misafirperverlik dolayısıyla tüm esnafa teşekkür ederek, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.



