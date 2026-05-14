Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Osman Yılmaz Mahallesi’nde Esnafla Buluştu

Mahalle esnafını tek tek ziyaret eden Başkan Büyükgöz ve beraberindeki heyet, esnafla hasbihal etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaretlerde, bölge esnafının talep ve önerileri yerinde dinlendi.
Cumhurbaşkanının Teşrifleriyle Gerçekleşecek Programa Davet
Ziyaretler kapsamında esnaf ve mahalle sakinleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle şehirde gerçekleştirilecek “Bir Gençlik Şöleni” programına davet edildi.
Başkan Büyükgöz, gün boyunca gösterilen ilgi ve misafirperverlik dolayısıyla tüm esnafa teşekkür ederek, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.