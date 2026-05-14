GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Eskiçarşı’da Parke Yenileme Çalışması

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Eskiçarşı bölgesinde zamanla yıpranan ve kullanım ömrünü dolduran parke taşlarında yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Eskiçarşı'da Parke Yenileme Çalışması

14 Mayıs 2026 Perşembe 10:57

 Çalışmalar kapsamında deforme olan parke taşları sökülerek yerine yeni ve dayanıklı parke taşları döşendi. Yapılan yenileme ile birlikte özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgede daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sağlandı.

Esnaf ve Vatandaş Memnun

Eskiçarşı’da yürütülen çalışmalar, bölge esnafı ve vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı. Günlük yaşamı doğrudan etkileyen üstyapı iyileştirmeleriyle birlikte çarşı bölgesinin daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuşması hedefleniyor.

Kent Genelinde Çalışmalar Devam Ediyor

Gebze Belediyesi, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını planlı bir şekilde sürdürerek Gebze’nin yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetlerine devam ediyor.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Down Sendromlu gençlerden Büyükakın’a duygulandıran sürpriz Down Sendromlu gençlerden Büyükakın’a duygulandıran...
Dev proje, gece görüntüsüyle de göz kamaştırıyor Dev proje, gece görüntüsüyle de göz kamaştırıyor
Saygınlar’da kuşaklar arası bağlar güçleniyor Saygınlar’da kuşaklar arası bağlar güçleniyor
Başkan Büyükakın’dan Dünya Çiftçiler günü mesajı Başkan Büyükakın’dan Dünya Çiftçiler günü...
19 Mayıs’ta gençliğin sesi Kocaeli’den yükselecek 19 Mayıs’ta gençliğin sesi Kocaeli’den yükselecek
Ahmet Ümit Gebze Kültür Merkezi’nde Ahmet Ümit Gebze Kültür Merkezi’nde
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Down Sendromlu gençlerden Büyükakın’a duygulandıran...
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve eşi Prof.Dr. Figen Büyükakın, Buğday Tanesi...

Haberi Oku