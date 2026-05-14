Dev proje, gece görüntüsüyle de göz kamaştırıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Gebze bölgesindeki trafik akışını rahatlatmak amacıyla hayata geçirdiği “Eskihisar Feribot Yolu-Cengiz Topel Caddesi Kesişimi Köprülü Kavşak Projesi” tamamlandı. Proje kapsamında gerçekleştirilen aydınlatma çalışmalarıyla cadde ve feribot yolu modern ve estetik bir kimlik kazandı.

14 Mayıs 2026 Perşembe 10:58

 SIRADA PEYZAJ ÇALIŞMALARI VAR

Yaklaşık 6 ay önce yapımına başlanan “Eskihisar Feribot Yolu-Cengiz Topel Caddesi Kesişimi Köprülü Kavşak Projesi”, bölgenin altyapı ve üstyapısını güçlü kılarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Köprülü kavşağın tamamlanmasının ardından çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarına başlandı. Ekipler, bölgenin daha yeşil ve düzenli bir görünüme kavuşması için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

 

MODERN AYDINLATMA İLE IŞIL IŞIL GÖRÜNÜM

Proje kapsamında feribot yolu üzerine kuzey ve güney yönlerinde karşılıklı olmak üzere toplam 22 adet çelik poligon aydınlatma direği yerleştirildi. Cengiz Topel Caddesi’nden Feribot Yolu’na bağlanan Kol-1 bağlantı yolunda ise 6 adet çelik poligon aydınlatma direği kullanıldı. Ayrıca cadde boyunca konumlandırılan 9 adet çift konsollu dekoratif aydınlatma direği ile Cengiz Topel Caddesi’nin aydınlatması da tamamlandı. Yapılan çalışmalar sayesinde bölge hem daha güvenli hem de estetik bir görünüme kavuştu.

