EKONOMİ:
GEBZE TİCARET ODASI BAŞKANI ASLANTAŞ'TAN BOLU’DA EKONOMİ VE İŞ BİRLİĞİ TRAFİĞİ

İş birliği, üretim vizyonu ve bölgesel kalkınma Bolu Çalıştayı’nda masaya yatırıldı.

12 Mayıs 2026 Salı 11:27

 Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Bolu Çalıştayı kapsamında Bolu Ticaret ve Sanayi Odası ile Gerede Ticaret ve Sanayi Odası yöneticileriyle bir araya gelerek iş dünyasının geleceğine yönelik önemli temaslarda bulundu.
BOLU TSO’DA İŞ BİRLİĞİ VE EKONOMİ GÜNDEMİ ELE ALINDI

Çalıştay kapsamında ilk olarak Bolu Ticaret ve Sanayi Odası ziyaret edildi. Gerçekleştirilen görüşmede; ekonomi gündemi, üretim altyapısı, bölgesel kalkınma ve odalar arası iş birliğine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyarette konuşan Başkan Aslantaş, Gebze’nin yalnızca sanayi gücüyle değil; teknoloji, Ar-Ge ve inovasyon altyapısıyla da Türkiye’nin en stratejik merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

Aslantaş açıklamasında, “Gebze; güçlü üretim altyapısı, Bilişim Vadisi, TÜBİTAK, MARTEK ve Ar-Ge merkezleriyle Türkiye’nin teknoloji ve üretim üslerinden biridir. Ticaret ve sanayi odaları arasında kurulacak güçlü iş birliklerinin ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

BAŞKANLAR GELECEĞİ KONUŞTU
Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Alemdar, çalıştay kapsamında düzenlenen “Başkanlar Geleceği Konuşuyor” programına da katılım sağladı. Programda; üretim vizyonu, ticaretin dönüşümü, iş dünyasının beklentileri ve bölgesel kalkınmaya yönelik ortak çalışma alanları üzerine değerlendirmeler gerçekleştirildi.
ÇALIŞTAYIN İKİNCİ GÜNÜNDE GEREDE TSO İLE BULUŞMA

Çalıştay programının ikinci gününde Gebze Ticaret Odasının kardeş odası Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Kaşka, Gebze Ticaret Odası heyetiyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmede; odalar arası iş birliği, bölgesel kalkınma ve iş dünyasının geleceğine yönelik istişarelerde bulunuldu. Görüşmede ayrıca Ersin Kaşka’nın üretim odaklı yaklaşımı, üyeleriyle kurduğu güçlü iletişim ve bölgesel gelişime katkı sunan çalışmaları üzerine değerlendirmeler yapıldı. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Alemdar ile Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Kaşka, ziyaretlerden duydukları memnuniyeti ifade ederek Gebze Ticaret Odası heyetine teşekkür etti.
