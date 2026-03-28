Darıca’nın yeni hizmet binalarına erişilebilir ulaşım

Vatandaşlar, Darıca Kaymakamlığı ve Darıca Belediyesi hizmet binalarına hızlı, konforlu ve erişilebilir şekilde ulaşım sağlayacak.

YENİ GÜZERGÂH PLANLAMASIYLA KOLAY ULAŞIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği ulaşım düzenlemeleriyle kent genelinde vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Darıca’da yapılan yeni güzergâh planlamasıyla birlikte önemli bir ihtiyaca daha çözüm getirildi. Darıca Millet Bahçesi’ne taşınan Darıca Kaymakamlığı ve Darıca Belediyesi hizmet binasına ulaşımın daha kolay, hızlı ve erişilebilir olması amacıyla mevcut toplu taşıma hatlarında güzergâh değişikliğine gidildi.

MEVCUT HATLAR YENİ HİZMET BİNALARINA GİDECEK

Yeni güzergâh düzenlemeleri ile Hat 502S, mevcut hattını takip ettikten sonra Kavala Caddesi-Özbay Caddesi-Darıca Millet Bahçesi B Kapısı ve Körfez Caddesi üzerinden devam ederek tekrar mevcut güzergâhına katılacak. Hat 502S dönüş yolunda ise Körfez Caddesi-Özbay Sokak-Kavala Caddesi ve istasyon Caddesi güzergâhı üzerinden ilerleyerek vatandaşların hızlı ve konforlu ulaşımını sağlayacak.

30 MART İTİBARIYLA YENİ GÜZERGÂH KULLANILACAK

Benzer şekilde 504, 504B ve 507 hatları da mevcut güzergâhlarını takip ettikten sonra Kavala Caddesi-Özbay Sokak-Darıca Millet Bahçesi B Kapısı ve Körfez Caddesi durakları üzerinden geçerek yeniden mevcut güzergâhlarına katılacak. Bu yeni düzenlemeler sayesinde vatandaşlar, Darıca’daki yeni hizmet binalarına çok daha kolay, hızlı ve erişilebilir bir şekilde ulaşabilecek. Yeni güzergâh düzenlemesi 30 Mart Pazartesi günü itibarıyla başlayacak.