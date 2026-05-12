Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, afetlere hazırlık kapsamında haberleşme altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Afet Platformu (KAF) bünyesinde yer alan sivil toplum kuruluşlarına yönelik telsizle haberleşme eğitimleri gerçekleştirdi.

Afetlerde kesintisiz haberleşme için telsiz eğitimi

12 Mayıs 2026 Salı 15:03

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, olası afetlerde iletişimi kesintisiz hale getirmek için sivil toplum kuruluşlarının haberleşme kapasitesini güçlendiriyor. Bu kapsamda Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı’na bağlı hizmet binasında düzenlenen eğitim programlarına Kocaeli Afet Platformu( KAF) bünyesinde iş birliği protokolü imzalanan ve gönüllülük esasına göre katılım sağlayan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri iştirak etti. Haberleşme kapasitesini geliştirmeye yönelik yürütülen eğitimlerle sahada kesintisiz iletişim altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

 

STK’LARIN HABERLEŞME KAPASİTESİ GÜÇLENDİRİLİYOR

Gerçekleştirilen eğitimlerde katılımcılara telsiz kullanımı, kriz anında doğru iletişim yöntemleri ve koordinasyon süreçleri uygulamalı olarak aktarıldı. Bu sayede afet anında farklı kurum ve kuruluşların aynı haberleşme diliyle hızlı ve etkin şekilde iletişim kurabilmesi amaçlanıyor. Akredite olan derneklerde eğitimlerini başarıyla tamamlayanlara telsiz haberleşme ekipmanı temin edilerek, sahada aktif ve koordineli görev almaları hedefleniyor.


“AMACIMIZ HER KOŞULDA İLETİŞİMİ SÜRDÜRMEK”

Eğitim programına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, afet yönetiminde haberleşmenin kritik önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: Afet Yönetim Sistemi’nin çok bileşenli yapısı içerisinde haberleşme, en kritik unsurlardan biridir. Bu kapsamda telsizle haberleşme başta olmak üzere eğitim faaliyetlerimizi kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Amacımız, STK’larımızın en olumsuz koşullarda dahi kendi aralarında ve kurumumuzla kesintisiz iletişim sürdürebilmelerini sağlamaktır. Önümüzdeki süreçte STK’larımızın, kamu yararına yönelik faaliyetler kapsamında telsiz altyapısı üzerinden entegre bir haberleşme ağı içerisinde etkin şekilde iletişim kurabilmeleri hedeflenmektedir.”


AFETLERE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLÜYOR

Afetlere karşı hazırlık çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kurumlar arası iletişimi güçlendirerek olası kriz durumlarında daha hızlı, etkin ve koordineli müdahaleyi hedefliyor. Bu kapsamda eğitim programlarının önümüzdeki süreçte genişletilerek sürdürülmesi planlıyor.

