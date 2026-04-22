Kartepe Belediyesi Personeline “Sağlıklı Hayat Akademisi” Semineri

Kartepe Belediyesi personel eğitimlerini sürdürmeye devam ediyor. Belediye personeline farkındalığı artırmak amacıyla kanser, ruh sağlığı ve kronik hastalıklar konularını kapsayan “Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA)” eğitim semineri gerçekleştirildi.

Uzman Paneli ve Teknik Bilgilendirme





İl Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen programda, sağlık okuryazarlığı ve yaşam tarzı değişiklikleri hakkında teknik bilgilendirmeler yapıldı. Kartepe Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlenen eğitimlerde, kendi alanlarında yetkin isimler sunumlarını gerçekleştirdi. Eğitim programında; Psk. İsmail İşcan ruh sağlığı ve psikolojik süreçler, Dyt. Büşra Kesercioğlu sağlıklı beslenme protokolleri, Ebe Hülya Asmakaya kanser tarama yöntemleri, Dr. Cemile Umut ve Dr. Kardelen Şenyaşar ise kronik hastalıkların takibi ve önleyici tıp verileri üzerine detaylı açıklamalarda bulundular.

Sağlık Okuryazarlığı ve Uygulama Süreçleri





“Sağlıklı Hayat İçin SAHA’dayız” projesi kapsamında yürütülen eğitimlerde, personelin sağlık okuryazarlığı düzeyinin yükseltilmesi ve hastalık risk faktörlerinin minimize edilmesi hedeflendi. Seminerde, erken teşhisin önemi, kronik rahatsızlıklarla mücadele yöntemleri ve günlük yaşam alışkanlıklarının tıbbi standartlara uygun hale getirilmesi konuları bilimsel veriler doğrultusunda ele alındı.

Belgelendirme ve Katılım





Eğitim sürecini tamamlayan ve yaşam tarzı değişikliği noktasında gerekli bilgilendirmeleri alan personellere, program sonunda katılım belgeleri takdim edildi. Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü uzmanlarının doğrudan katılımıyla sağlanan bu eğitim desteğinin, personelin hem çalışma hayatındaki verimliliğine hem de bireysel sağlık yönetimine katkı sunması öngörülüyor.





