banner1301
SAĞLIK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kartepe Belediyesi Personeline “Sağlıklı Hayat Akademisi” Semineri

Kartepe Belediyesi personel eğitimlerini sürdürmeye devam ediyor. Belediye personeline farkındalığı artırmak amacıyla kanser, ruh sağlığı ve kronik hastalıklar konularını kapsayan “Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA)” eğitim semineri gerçekleştirildi.

Kartepe Belediyesi Personeline 'Sağlıklı Hayat Akademisi” Semineri

22 Nisan 2026 Çarşamba 12:33

Uzman Paneli ve Teknik Bilgilendirme

İl Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen programda, sağlık okuryazarlığı ve yaşam tarzı değişiklikleri hakkında teknik bilgilendirmeler yapıldı. Kartepe Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlenen eğitimlerde, kendi alanlarında yetkin isimler sunumlarını gerçekleştirdi. Eğitim programında; Psk. İsmail İşcan ruh sağlığı ve psikolojik süreçler, Dyt. Büşra Kesercioğlu sağlıklı beslenme protokolleri, Ebe Hülya Asmakaya kanser tarama yöntemleri, Dr. Cemile Umut ve Dr. Kardelen Şenyaşar ise kronik hastalıkların takibi ve önleyici tıp verileri üzerine detaylı açıklamalarda bulundular.

Sağlık Okuryazarlığı ve Uygulama Süreçleri

“Sağlıklı Hayat İçin SAHA’dayız” projesi kapsamında yürütülen eğitimlerde, personelin sağlık okuryazarlığı düzeyinin yükseltilmesi ve hastalık risk faktörlerinin minimize edilmesi hedeflendi. Seminerde, erken teşhisin önemi, kronik rahatsızlıklarla mücadele yöntemleri ve günlük yaşam alışkanlıklarının tıbbi standartlara uygun hale getirilmesi konuları bilimsel veriler doğrultusunda ele alındı.

Belgelendirme ve Katılım

Eğitim sürecini tamamlayan ve yaşam tarzı değişikliği noktasında gerekli bilgilendirmeleri alan personellere, program sonunda katılım belgeleri takdim edildi. Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü uzmanlarının doğrudan katılımıyla sağlanan bu eğitim desteğinin, personelin hem çalışma hayatındaki verimliliğine hem de bireysel sağlık yönetimine katkı sunması öngörülüyor.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

