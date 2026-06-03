Gebze Belediyesi Haziran Ayı Meclisi Toplandı

Gebze Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanvekili Selamet Güner başkanlığında Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Yoklama ve bir önceki aya ait karar özetlerinin oylanmasıyla başlayan toplantıda gündem maddeleri meclis üyelerinin görüşüne sunuldu.

Haziran ayı meclis toplantısında, 3’ü önerge olmak üzere toplam 19 gündem maddesi ele alındı. Gündem kapsamında çeşitli komisyon raporları meclis üyelerinin onayına sunularak karara bağlandı.

Toplantıda, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün Eskihisar Mahallesi 186 parsele ilişkin trampa işlemi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu kabul edildi.

Ayrıca Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün Yavuz Selim Mahallesi 321 ada 323 nolu parselin 6306 sayılı Kanun kapsamında satışına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu da oy birliğiyle kabul edildi.

Yönetmelik Revizesine Onay

Gündemin dikkat çeken maddelerinden biri olan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün görev, yetki ve çalışma yönetmeliğinde revize yapılmasına ilişkin Hukuk, Dilekçe ve İsimlendirme Komisyonu Raporu da meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Gebze Belediyesi’nin bir sonraki olağan meclis toplantısı 2 Temmuz Perşembe günü saat 15.00’te gerçekleştirilecek.



