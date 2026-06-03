Kocaeli, Novo Sarajevo ile kardeş şehir oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Bosna-Hersek'in Novo Sarajevo Belediyesi arasında “Kardeş Şehir Protokolü” imzalandı. Başkan Tahir Büyükakın, iki dost şehir arasındaki bağların şehircilik, kültür ve sosyal alandaki projelerle daha da güçleneceğini vurguladı.

BÜYÜKŞEHİR YALNIZ BIRAKMIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gönül coğrafyamız ile bağlarını güçlendirmeye devam ediyor. Ramazan ayı boyunca Bulgaristan, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Kosova, Sırbistan ve Bosna Hersek’te “Kardeşlik Sofraları” kuran Büyükşehir Belediyesi, ilişkileri ileri bir boyuta taşıdı. Bu kapsamda, Bosna-Hersek’in Novo Sarajevo Belediyesi arasında tarihi ve kültürel bağları yarınlara taşıyacak “Kardeş Şehir Protokolü” imzalandı. İmza töreni, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde Başkan Tahir Büyükakın ve Novo Sarajevo Belediye Başkanı Benjamina Karić’in katılımıyla gerçekleştirildi. Böylece şehircilik, kültür ve sosyal projeler alanında güçlü bir iş birliğinin temelleri atılmış oldu.

BÜYÜKAKIN: “BAĞLARIMIZ GÜÇLENECEK”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ortak projeler hayata geçirilmesinin yanı sıra iki belediye arasında tecrübe aktarımının yapılmasına da imkan sağlayacak Kardeş Şehir Protokolü’nün hayırlı olmasını diledi. Büyükakın, “İki dost şehir arasındaki bu anlamlı köprünün, ortak projelerle daha da güçleneceğine inanıyor ve hayırlı olmasını diliyoruz” ifadesini kullandı. Benjamina Karić de bu protokolle Kocaeli Büyükşehir ve Novo Sarajevo belediyeleri arasındaki işbirliğinin daha da güçleneceğini vurguladı.