19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Çayırova’da da düzenlenen resmi törenle kutlandı. Kent protokolünün katılım sağladığı kutlama törenlerinde gençlerin gösterileri büyük alkış aldı.

Çayırova’da 19 Mayıs coşkusu, bugün gerçekleştirilen kutlama töreniyle yaşandı. Çağdaşkent Meydanı’nda düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programına, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova İlçe Emniyet Müdürü Şenol Toklu, Çayırova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Şahin, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir, Çayırova İlçe Sağlık Müdürü Dr. Selim Çetintaş, siyasi parti temsilcileri, kent protokolü, STK temsilcileri, muhtarlar ve ilçe sakinleri katılım sağladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan programda, Kaymakam Önal, Başkan Çiftçi ve İbrahim Şahin alanda bulunan katılımcıları selamlayarak, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

ÖĞRENCİLERİN GÖSTERİLERİ İLGİYLE TAKİP EDİLDİ

Daha sonrasında ise günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların gerçekleştirildiği kutlama töreninin akabinde, öğrencilerin bugüne hazırladığı gösteriler büyük bir beğeni ve ilgiyle takip edildi. Tören 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere yapılan ödül takdimlerinin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. Program sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Bugün gençlerin günü.

“GENÇLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ”

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlama programında, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin bayram coşkusuna ortak olduk. Azmi, enerjisi ve vatan sevgisiyle yarınlarımıza umut olan gençlerimizle gurur duyuyoruz. Programın hazırlanmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyor, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum” dedi.