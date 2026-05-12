3. Bizim Yazarlar Kitap Tanıtım Günleri Başladı

Bizim Yazarlar Kitap Tanıtım Günleri’nin üçüncüsü GKM Fuaye Alanı’nda başladı. Açılış programında öğrencilerin hazırladığı eserler tanıtılırken, 12-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklerde kitapseverler yazarlarla buluşacak.

12 Mayıs 2026 Salı 14:57

 Programa; Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, MHP Gebze İlçe Başkanı Dursun Daşdangil, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, AK Parti Gebze Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak ve belediye meclis üyeleri katıldı.

Program kurdele kesimi ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün konuşmasıyla başladı.


Başkan Büyükgöz: “Siz De Tarihe Not Düşün”

Programda konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, öğrencilerin kaleme aldığı eserlerin geleceğe bırakılan önemli bir miras olduğunu ifade ederek şu sözlere yer verdi:

“Öyleyse gelin hep beraber bugün Öykülerle Gebze yarışmasında eserleri kitaplaştırılan ve bir araya getirilerek tarihe not düştüler. Artık bu kitaplar asırlar sonra başkaları tarafından da okunacak. ‘Eserim, öyküm kitaplaştı; artık bin yıl sonra da beş yüz yıl sonra da okunacak bir eser haline geldi’ diyebileceksiniz. O zaman siz de bir eseriniz olsun, sizin de tarihe not düşen bir kaydınız olsun.”

Mehteran Takımı Sahne Aldı

Açılış programının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı sahne aldı. Mehter marşlarıyla renklenen program vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

“Öykülerle Gebze” Kitabı Tanıtıldı

Program kapsamında düzenlenen “Öykülerle Gebze” kitap lansmanında, eserleri kitaplaştırılan öğrenciler sahneye davet edildi. Öğrencilere teşekkür belgesi ile birlikte “Öykülerle Gebze” kitabı takdim edildi.

Ayrıca “Bir Öyküsün Sen” öykü atölyesine katılan öğrencilere de katılım belgeleri verildi. Gençlerin yazarlığa teşvik edildiği programda edebiyatın ve üretmenin önemine dikkat çekildi.

Kitapseverler Yazarlarla Buluşacak

12-15 Mayıs tarihleri arasında devam edecek Bizim Yazarlar Kitap Tanıtım Günleri kapsamında söyleşiler, imza günleri ve çeşitli kültürel etkinlikler kitapseverlerle buluşmaya devam edecek.

